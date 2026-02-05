Український управлінський досвід у банківській сфері ефективно інтегрується в США

Управлінські підходи та сервісні практики, сформовані в українському банківському секторі, демонструють ефективність під час роботи на американському фінансовому ринку. Про це повідомила банкірка Юлія Лук’яненко, яка працює в BMO Bank (США).

BMO Bank є частиною BMO Financial Group — однієї з семи найбільших фінансових груп Північної Америки за обсягом активів, яка налічує близько тисячі відділень по всій країні. Йдеться про управлінські підходи до продажів, клієнтського сервісу та роботи з персоналом, що нині застосовуються в діяльності одного з відділень банку у США.

За словами Юлії Лук’яненко, інструменти управління продажами, клієнтським сервісом і командою, які використовувалися в Україні в період активного розвитку роздрібного та преміального сегментів, демонструють практичну цінність і в американській банківській системі. В їх основі — стандартизація процесів, розвиток співробітників і система KPI.

Зокрема, експерт зазначила, що у роботі застосовуються елементи Sales & Service Model (SSM), серед яких операційне планування, регулярні управлінські зустрічі, коучинг персоналу та системний аналіз результатів. Зазначається, що ця модель була створена як практичний інструмент, який дозволяє керівнику не лише відстежувати показники, а й безпосередньо впливати на них через роботу з командою та клієнтський досвід.

Юлія Лукʼяненко підкреслила, що попри відмінності у вимогах комплаєнсу та регуляторних стандартах, ключові принципи управління ефективністю в українській та американській банківських системах мають спільну управлінську логіку. Хоча в США регуляторні вимоги є жорсткішими, підходи до роботи з клієнтами, розвитку персоналу, підвищення рівня задоволеності клієнтів і відповідальності за результат залишаються незмінними.

Ефективність адаптованих управлінських підходів підтверджується практичними результатами та професійним визнанням. За підсумками 2024 та 2025 фінансових років Юлія Лук’яненко була відзначена в межах BMO Top Performers Program — програми визнання для найрезультативніших співробітників мережі, відібраних за кількісними та якісними показниками. Важливо, що результати Top Performers за 2025 фінансовий рік були офіційно оголошені нещодавно, що робить це визнання особливо показовим у контексті адаптації українських управлінських підходів до американського ринку.