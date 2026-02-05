Украинский управленческий опыт в банковской сфере эффективно интегрируется в США

Управленческие подходы и сервисные практики, сформированные в украинском банковском секторе, демонстрируют эффективность при работе на американском финансовом рынке. Об этом сообщила банкирша Юлия Лукьяненко, работающая в BMO Bank (США).

Фото: из открытых источников

BMO Bank является частью BMO Financial Group – одной из семи крупнейших финансовых групп Северной Америки по объему активов, насчитывающей около тысячи отделений по всей стране. Речь идет об управленческих подходах к продажам, клиентскому сервису и работам с персоналом, которые сейчас применяются в деятельности одного из отделений банка в США.

По словам Юлии Лукьяненко, инструменты управления продажами, клиентским сервисом и командой, которые использовались в Украине в период активного развития розничного и премиального сегментов, демонстрируют практическую ценность и в американской банковской системе. В их основе – стандартизация процессов, развитие сотрудников и система KPI.

В частности, эксперт отметила, что в работе используются элементы Sales & Service Model (SSM), среди которых операционное планирование, регулярные управленческие встречи, коучинг персонала и системный анализ результатов. Отмечается, что эта модель была создана как практический инструмент, позволяющий руководителю не только отслеживать показатели, но и оказывать непосредственное влияние на них через работу с командой и клиентский опыт.

Юлия Лукьяненко подчеркнула, что, несмотря на различия в требованиях комплаенса и регуляторных стандартах, ключевые принципы управления эффективностью в украинской и американской банковских системах имеют общую управленческую логику. Хотя в США регуляторные требования более жесткие, подходы к работе с клиентами, развитию персонала, повышению уровня удовлетворенности клиентов и ответственности за результат остаются неизменными.

Эффективность адаптированных управленческих подходов подтверждается практическими результатами и профессиональным признанием. По итогам 2024 и 2025 финансовых лет Юлия Лукьяненко была отмечена в рамках BMO Top Performers Program — программы признания для результативных сотрудников сети, отобранных по количественным и качественным показателям. Важно, что результаты Top Performers за 2025 год финансовый год были официально объявлены недавно, что делает это признание особенно показательным в контексте адаптации украинских управленческих подходов к американскому рынку.