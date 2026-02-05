logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинский управленческий опыт в банковской сфере эффективно интегрируется в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский управленческий опыт в банковской сфере эффективно интегрируется в США

По результатам финансовых лет 2024 и 2025 года Юлия Лукьяненко получила признание в рамках программы BMO Top Performers — инициативы, которая отмечает самых успешных сотрудников сети по их количественным и качественным достижениям.

5 февраля 2026, 10:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Управленческие подходы и сервисные практики, сформированные в украинском банковском секторе, демонстрируют эффективность при работе на американском финансовом рынке. Об этом сообщила банкирша Юлия Лукьяненко, работающая в BMO Bank (США).

Украинский управленческий опыт в банковской сфере эффективно интегрируется в США

Фото: из открытых источников

BMO Bank является частью BMO Financial Group – одной из семи крупнейших финансовых групп Северной Америки по объему активов, насчитывающей около тысячи отделений по всей стране. Речь идет об управленческих подходах к продажам, клиентскому сервису и работам с персоналом, которые сейчас применяются в деятельности одного из отделений банка в США.

По словам Юлии Лукьяненко, инструменты управления продажами, клиентским сервисом и командой, которые использовались в Украине в период активного развития розничного и премиального сегментов, демонстрируют практическую ценность и в американской банковской системе. В их основе – стандартизация процессов, развитие сотрудников и система KPI.

В частности, эксперт отметила, что в работе используются элементы Sales & Service Model (SSM), среди которых операционное планирование, регулярные управленческие встречи, коучинг персонала и системный анализ результатов. Отмечается, что эта модель была создана как практический инструмент, позволяющий руководителю не только отслеживать показатели, но и оказывать непосредственное влияние на них через работу с командой и клиентский опыт.

Юлия Лукьяненко подчеркнула, что, несмотря на различия в требованиях комплаенса и регуляторных стандартах, ключевые принципы управления эффективностью в украинской и американской банковских системах имеют общую управленческую логику. Хотя в США регуляторные требования более жесткие, подходы к работе с клиентами, развитию персонала, повышению уровня удовлетворенности клиентов и ответственности за результат остаются неизменными.

Эффективность адаптированных управленческих подходов подтверждается практическими результатами и профессиональным признанием. По итогам 2024 и 2025 финансовых лет Юлия Лукьяненко была отмечена в рамках BMO Top Performers Program — программы признания для результативных сотрудников сети, отобранных по количественным и качественным показателям. Важно, что результаты Top Performers за 2025 год финансовый год были официально объявлены недавно, что делает это признание особенно показательным в контексте адаптации украинских управленческих подходов к американскому рынку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости