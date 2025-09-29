Українські ресторатори хапаються за голови: чому готується масове закриття кафе та ресторанів

Київ готується до закриття сотень ресторанів через виїзд чоловіків 18-22 років і падіння кількості відвідувачів. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "ЕП".

Ресторан. Фото: з відкритих джерел

"Зараз тільки починається перша хвиля. Колеги по цеху прогнозують до 20-30% відтоку персоналу в цій віковій категорії. У мене аналогічні очікування", – ділиться співзасновник київських закладів "Завертайло" і Honey Станіслав Завертайло.

За його словами, процес масового виїзду за кордон молодих співробітників кафе і ресторанів тільки набирає обертів.

Учасники ринку громадського харчування заговорили про неминучу кризу в галузі вже в листопаді, традиційно найменш дохідному місяці року.

"Закриються літні майданчики, підуть дощі, у людей почнуться депресивні розлади", – чи то жартує, чи то прогнозує ресторатор Алекс Купер.

Ресторатори дійшли висновку, що причиною майбутньої кризи буде не брак офіціантів і кухарів, а структурні економічні проблеми. Відвідуваність закладів суттєво впала, а дохід збільшився лише на розмір інфляції.

Передвісником кризи, що наближається, є економічна картина, каже Завертайло. "Платоспроможність населення падає, ціни зростають, люди менше відвідують заклади", – каже ресторатор.

Завдяки номінальному зростанню цін середній чек у гривні збільшився в середньому в Україні на 16,5%. При цьому через падіння відвідуваності дохід закладів рік до року зріс у середньому на 6,5%.

Його слова підтверджує аналітика Poster: у січні-серпні 2025 року заклади видали відвідувачам на 8,5% менше чеків, ніж за аналогічні місяці 2024 року.

