Україна діє прямо: в ОП відреагували на злив розмов Віткоффа з росіянами

Україна не має жодного стосунку до організації публікацій записів розмови спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа із російськими посадовцями.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Українська сторона діємо прямо: в межах партнерських домовленостей, із прозорою логікою й абсолютно зрозумілими для наших союзників червоними лініями. На цьому, коментуючи "злив" розмови Віткоффа, наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, очевидно, що ці сюжети впливатимуть насамперед на внутрішню політику, внутрішні дискусії в різних країнах, зокрема у США.

"Для нас важливо розділяти офіційні документи і все, що відбувається навколо них. Є позиція адміністрації США щодо мирного плану, яку ми обговорюємо на кількох майданчиках з американцями та європейцями. Йдеться про спробу створити реалістичний механізм припинення війни: гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для Росії в разі повторної агресії. Це складна та крихка дискусія, у якій кожне слово на вагу золота", — зазначив Подоляк.

Найчутливішими, за його словами, є питання територій, чисельності українського війська та альянсні можливості. Вони вимагають розмови на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

"Президент України в будь-який момент готовий бути на такій зустрічі. Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Так само зрозуміло, що РФ поки не демонструє бажання закінчувати війну", — додав Подоляк.

Раніше Bloomberg опублікував розшифровку двох телефонних розмов. Перша відбулася 14 жовтня між Віткоффом та помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Віткофф радив, як Путіну представити Трампу російські мирні пропозиції. Друга розмова стосувалася передачі плану Віткоффу від Ушакова та російського посланника Кирила Дмитрієва. Ушаков висловлював занепокоєння, що США можуть змінити план не на користь РФ.