Украина действует прямо: в ОП отреагировали на слив разговоров Виткоффа с россиянами

Украина не имеет никакого отношения к организации публикаций записей разговора спецпосланника американского президента Стива Виткоффа с российскими чиновниками.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф. Фото: из открытых источников

Украинская сторона действуем прямо: в рамках партнерских договоренностей с прозрачной логикой и абсолютно понятными для наших союзников красными линиями. Об этом, комментируя "слив" разговора Виткоффа, подчеркнул советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, очевидно, что эти сюжеты будут влиять прежде всего на внутреннюю политику, внутренние дискуссии в разных странах, в том числе в США.

"Для нас важно разделять официальные документы и происходящее вокруг них. Есть позиция администрации США по мирному плану, которую мы обсуждаем на нескольких площадках с американцами и европейцами. Речь идет о попытке создать реалистический механизм прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для России в случае повторной агрессии. Это сложная и хрупкая дискуссия, в которой каждое слово на вес золота", — отметил Подоляк.

Наиболее чувствительны, по его словам, вопросы территорий, численности украинской армии и альянсные возможности. Они требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

"Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече. Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Также понятно, что РФ пока не демонстрирует желание заканчивать войну", — добавил Подоляк.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший посол США в России Майкл Макфолл назвал разговор Виткоффа с россиянами "шоком" и подчеркнул, что чиновники американского правительства должны отстаивать интересы США и действовать в их интересах.

Ранее Bloomberg опубликовал расшифровку двух телефонных разговоров. Первый состоялась 14 октября между Виткоффом и помощником Путина Юрием Ушаковым. Виткофф советовал, как Путину представить Трампу российские мирные предложения. Второй разговор касался передачи плана Уиткоффу от Ушакова и российского посланника Кирилла Дмитриева. Ушаков выражал обеспокоенность тем, что США могут изменить план не в пользу РФ.