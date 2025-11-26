logo

BTC/USD

87768

ETH/USD

2946.48

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина действует прямо: в ОП отреагировали на слив разговоров Виткоффа с россиянами
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина действует прямо: в ОП отреагировали на слив разговоров Виткоффа с россиянами

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал «слив» разговора представителя президента США Стива Виткоффа с российскими чиновниками

26 ноября 2025, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украина не имеет никакого отношения к организации публикаций записей разговора спецпосланника американского президента Стива Виткоффа с российскими чиновниками.

Украина действует прямо: в ОП отреагировали на слив разговоров Виткоффа с россиянами

Спецпосланник президента США Стив Виткофф. Фото: из открытых источников

Украинская сторона действуем прямо: в рамках партнерских договоренностей с прозрачной логикой и абсолютно понятными для наших союзников красными линиями. Об этом, комментируя "слив" разговора Виткоффа, подчеркнул советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, очевидно, что эти сюжеты будут влиять прежде всего на внутреннюю политику, внутренние дискуссии в разных странах, в том числе в США.

"Для нас важно разделять официальные документы и происходящее вокруг них. Есть позиция администрации США по мирному плану, которую мы обсуждаем на нескольких площадках с американцами и европейцами. Речь идет о попытке создать реалистический механизм прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для России в случае повторной агрессии. Это сложная и хрупкая дискуссия, в которой каждое слово на вес золота", — отметил Подоляк.

Наиболее чувствительны, по его словам, вопросы территорий, численности украинской армии и альянсные возможности. Они требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

"Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече. Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Также понятно, что РФ пока не демонстрирует желание заканчивать войну", — добавил Подоляк.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший посол США в России Майкл Макфолл назвал разговор Виткоффа с россиянами "шоком" и подчеркнул, что чиновники американского правительства должны отстаивать интересы США и действовать в их интересах.

Ранее Bloomberg опубликовал расшифровку двух телефонных разговоров. Первый состоялась 14 октября между Виткоффом и помощником Путина Юрием Ушаковым. Виткофф советовал, как Путину представить Трампу российские мирные предложения. Второй разговор касался передачи плана Уиткоффу от Ушакова и российского посланника Кирилла Дмитриева. Ушаков выражал обеспокоенность тем, что США могут изменить план не в пользу РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/M_Podolyak/361
Теги:

Новости

Все новости