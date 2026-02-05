logo_ukra

Головна Новини Суспільство події "Україні потрібне розуміння свого майбутнього", – Івашин
commentss НОВИНИ Всі новини

"Україні потрібне розуміння свого майбутнього", – Івашин

Новий Суспільний договір має стати фундаментом для всіх політичних та інституційних рішень при визначенні майбутнього держави

5 лютого 2026, 18:03
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Луцьку відбувся черговий круглий стіл в рамках загальнонаціонального діалогу "Гранд-стратегія для України", організований Громадсько-військовим рухом (ГВР). Учасники обговорили основні принципи нового Суспільного договору та моделі розвитку України.

"Україні потрібне розуміння свого майбутнього", – Івашин

Олексій Івашин (фото Інтерфакс-Україна)

Захід об’єднав представників ветеранської спільноти, військовослужбовців, підприємців, представників місцевої влади та громадського сектору. Головна мета – формування спільного бачення майбутнього України в умовах постійних безпекових загроз.

Головним доповідачем заходу став голова правління Центру політико-правових реформ, правник Ігор Коліушко, який представив бачення принципів нового Суспільного договору. Він акцентував увагу на необхідності синхронізації інституційних рішень із суспільними орієнтирами справедливості. На його думку, новий Суспільний договір має стати фундаментом для всіх політичних та інституційних рішень при визначенні майбутнього держави.

”Україні потрібне розуміння свого майбутнього”, – Івашин - фото 2 

Зліва направо: Олексій Івашин, Микола Бучин, Ігор Коліушко, Луцьк, 4 лютого 2026 року

Координатор ініціативної групи ГВР, учасник бойових дій Олексій Івашин наголосив на критичній важливості визначення курсу розвитку країні. "Ми почали велику дискусію про нові засади Суспільного договору та напрацювання Гранд-стратегії для України. Держава не може існувати без визначеного суспільством і, найголовніше, сприйнятого більшістю громадян курсу розвитку, шляху та інструментарію будівництва країни", – заявив він.

Івашин підкреслив, що повномасштабна війна зробила безпеку базовою цінністю, тому запропонована ГВР концепція оборонної демократії має стати основою державного устрою на десятиліття вперед, поєднуючи демократичні свободи з пріоритетом захисту країни.

"Концепція оборонної демократії, яку розробляє ГВР, є найбільш актуальною відповіддю викликам часу. Це модель, що поєднує демократичні принципи з пріоритетом безпеки. Нам потрібно, щоб вона на десятки років стала моделлю розвитку України", – сказав координатор ГВР.

 ”Україні потрібне розуміння свого майбутнього”, – Івашин - фото 2

Круглий стіл у Луцьку, 4 лютого 2026 року

Зустріч на Волині продовжила серію регіональних обговорень, що вже відбулися у Черкасах, Львові, Одесі та Тернополі. Напрацьовані пропозиції ляжуть в основу підсумкового документу "Гранд-стратегія для України". 



