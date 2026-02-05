"Украине нужно понимание своего будущего", – Ивашин

В Луцке состоялся очередной круглый стол в рамках общенационального диалога "Гранд-стратегия для Украины", организованный Общественно-военным движением (ОВД). Участники обсудили основные принципы нового Общественного договора и модели развития Украины.

Алексей Ивашин (фото Интерфакс-Украина)

Мероприятие объединило представителей ветеранского сообщества, военнослужащих, предпринимателей, представителей местной власти и общественного сектора. Главная цель – формирование совместного видения будущего Украины в условиях постоянных угроз безопасности.

Главным докладчиком мероприятия стал председатель правления Центра политико-правовых реформ, юрист Игорь Колиушко, представивший видение принципов нового Общественного договора. Он акцентировал внимание на необходимости синхронизации институциональных решений с общественными ориентирами справедливости. По его мнению, новый Общественный договор должен стать фундаментом всех политических и институциональных решений при определении будущего государства.

Слева направо: Алексей Ивашин, Николай Бучин, Игорь Колиушко, Луцк, 4 февраля 2026 года

Координатор инициативной группы ОВД, участник боевых действий Алексей Ивашин отметил критическую важность определения курса развития стране. "Мы начали большую дискуссию о новых принципах Общественного договора и наработки Гранд-стратегии для Украины. Государство не может существовать без определенного обществом и, самое главное, воспринятого большинством граждан курса развития, пути и инструментария строительства страны", – заявил он.

Ивашин подчеркнул, что полномасштабная война обеспечила безопасность базовой ценностью, поэтому предложенная ОВД концепция оборонной демократии должна стать основой государственного устройства на десятилетие вперед, объединяя демократические свободы с приоритетом защиты страны.

"Концепция оборонной демократии, которую разрабатывает ОВД, является наиболее актуальным ответом на вызовы времени. Это модель, объединяющая демократические принципы с приоритетом безопасности. Нам нужно, чтобы она на десятки лет стала моделью развития Украины", – сказал координатор ОВД.

Круглый стол в Луцке, 4 февраля 2026 года

Встреча на Волыни продолжила серию региональных обсуждений, которые уже состоялись в Черкассах , Львове , Одессе и Тернополе . Наработанные предложения лягут в основу итогового документа "Гранд-стратегия для Украины".