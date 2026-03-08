Українець за сім днів пробіг сім марафонів на семи континентах: він встановив рекорд (ФОТО)

Українець Максим Кривенко за один тиждень подолав сім марафонів на семи континентах, встановивши новий рекорд для України та зафіксувавши свій результат у "Книзі світових рекордів".

Максим Кривенко. Фото: Книга світових рекордів

Як пише ресурс "Книга світових рекордів", рекорд Максим Кривенко встановив 6 лютого 2026 року у Маямі (США) у категоріях "Вперше" та "Спорт". Кривенко пробіг загалом 295 км 265 м, долаючи класичну марафонську дистанцію 42 км 195 м на семи різних континентах: Антарктида, Африка (ПАР), Австралія, Азія (ОАЕ), Європа (Іспанія), Південна Америка (Бразилія) та Північна Америка (США).





Максим Кривенко пробіг 7 марафонів на 7 континентах за 7 днів





Максим Кривенко

Основною складністю стали не лише фізичні навантаження, а й екстремальні зміни клімату та постійні перельоти між континентами, що практично не залишали часу на відпочинок для українського марафонця.

"Для мене це була авантюра. Я був готовий фізично, але не був готовий ментально. Проте я працював із собою на кожному континенті, на кожному старті, і мені це вдалося. Я пишаюся собою, бо на жодному марафоні я не здався. Коли стає критично важко, я насміхаюся над собою і питаю: "А ну покажи, як ти можеш. От саме зараз". Це додає мені сил", – сказав Кривенко.

Максим Кривенко

Кривенко зазначив, що його мета мотивувати молодь займатися спортом і показати, що будь-які виклики можна подолати завдяки силі волі та наполегливості.

"Я маю надію, що колись якийсь олімпійський чемпіон, стоячи перед камерами, скаже: я почав займатися спортом у той момент, коли побачив приклад людини, яка показала, що це можливо", – додав Кривенко.

