Украинец за семь дней пробежал семь марафонов на семи континентах: он установил рекорд (ФОТО)

Украинец Максим Кривенко за одну неделю преодолел семь марафонов на семи континентах, установив новый рекорд для Украины и зафиксировав свой результат в "Книге мировых рекордов".
Максим Кривенко. Фото: Книга мировых рекордов
Как пишет ресурс "Книга мировых рекордов", рекорд Максим Кривенко установил 6 февраля 2026 года в Майами (США) в категориях "Впервые" и "Спорт". Кривенко пробежал в общей сложности 295 км 265 м, преодолевая классическую марафонскую дистанцию 42 км 195 м на семи разных континентах: Антарктида, Африка (ЮАР), Австралия, Азия (ОАЭ), Европа (Испания), Южная Америка (Бразилия) и Северная Америка (США).
Максим Кривенко пробежал 7 марафонов на 7 континентах за 7 дней
Максим Кривенко
Основной сложностью стали не только физические нагрузки, но и экстремальные изменения климата и постоянные перелеты между континентами, практически не оставлявшие время отдыха для украинского марафонца.
Максим Кривенко
Кривенко отметил, что его цель мотивировать молодежь заниматься спортом и показать, что любые вызовы можно преодолеть благодаря силе воли и настойчивости.
