Украинец за семь дней пробежал семь марафонов на семи континентах: он установил рекорд (ФОТО)

Украинец Максим Кривенко за одну неделю преодолел семь марафонов на семи континентах, установив новый рекорд для Украины и зафиксировав свой результат в "Книге мировых рекордов".

Фото: Книга мировых рекордов

Как пишет ресурс "Книга мировых рекордов", рекорд Максим Кривенко установил 6 февраля 2026 года в Майами (США) в категориях "Впервые" и "Спорт". Кривенко пробежал в общей сложности 295 км 265 м, преодолевая классическую марафонскую дистанцию 42 км 195 м на семи разных континентах: Антарктида, Африка (ЮАР), Австралия, Азия (ОАЭ), Европа (Испания), Южная Америка (Бразилия) и Северная Америка (США).





Максим Кривенко

Основной сложностью стали не только физические нагрузки, но и экстремальные изменения климата и постоянные перелеты между континентами, практически не оставлявшие время отдыха для украинского марафонца.

"Для меня это была авантюра. Я был готов физически, но не был готов ментально. Однако я работал с собой на каждом континенте, на каждом старте и мне это удалось. Я горжусь собой, потому что ни на одном марафоне я не сдался. Когда становится критично тяжело, я насмехаюсь над собой и спрашивал: "А ну покажи, как ты можешь. Вот именно сейчас". Это придает мне сил", – сказал Кривенко.

Максим Кривенко

Кривенко отметил, что его цель мотивировать молодежь заниматься спортом и показать, что любые вызовы можно преодолеть благодаря силе воли и настойчивости.

"Я надеюсь, что когда-то какой-то олимпийский чемпион, стоя перед камерами, скажет: я начал заниматься спортом в тот момент, когда увидел пример человека, который показал, что это возможно", — добавил Кривенко.

