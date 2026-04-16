Українцям приготуватися: влада готує нове рішення, яке спустошить гаманці кожного

Вже влітку українські споживачі можуть зіткнутися з підвищенням тарифу на електроенергію. Про ймовірність перегляду вартості повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі Новини.Live.

Він уточнив, що у квітні та травні ціна на електроенергію залишатиметься незмінною — 4,32 грн за кВт-год. Для домогосподарств, які використовують електроопалення, передбачений пільговий тариф 2,64 грн за кВт-год у межах до 2000 кВт-год. Однак уже з початку літа ситуація може змінитися, і тарифи потенційно підуть угору.

Пояснюючи можливу динаміку, Ігнатьєв звернув увагу на торішню практику формування тарифів. За його словами, після завершення опалювального сезону наприкінці квітня уряд традиційно має період для аналізу та обговорення можливих змін. Якщо ухвалюється рішення про коригування вартості, воно не набирає чинності миттєво.

"Чому так відбувається? Приклад минулого року. До кінця опалювального періоду, який фактично закінчується 30 квітня, в Україні діє чинний тариф. Потім є місяць для його обговорення, якщо будуть зміни. Тобто якщо, наприклад, 1 травня уряд вирішить підвищити тариф, то буде ще місяць на його обговорення, і тоді вже новий тариф може набрати чинності через 30 повних днів. Не календарних, а повних днів. Тому орієнтовно минулого року це почалося 1 червня", – пояснив експерт.

Водночас він не назвав конкретних цифр можливого подорожчання, залишивши це питання відкритим.

На тлі таких прогнозів інші фахівці також допускають зростання вартості комунальних послуг. Зокрема, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко раніше зазначав, що у 2026 році можуть підвищитися тарифи як на газ, так і на електроенергію — орієнтовно на 25%.

