Украинцам приготовиться: власть готовит новое решение, которое опустошит кошельки каждого

Уже летом украинские потребители могут столкнуться с повышением тарифа на электроэнергию. О возможности пересмотра стоимости сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Новости.Live.

Он уточнил, что в апреле и мае цена на электроэнергию будет оставаться неизменной – 4,32 грн за кВт-ч. Для домохозяйств, использующих электроотопление, предусмотрен льготный тариф 2,64 грн за кВт-ч в пределах до 2000 кВт-ч. Однако уже с начала лета ситуация может измениться и тарифы потенциально пойдут вверх.

Объясняя возможную динамику, Игнатьев указал на прошлогоднюю практику формирования тарифов. По его словам, после завершения отопительного сезона в конце апреля у правительства традиционно есть период для анализа и обсуждения возможных изменений. Если принимается решение о корректировке стоимости, оно не вступает в силу мгновенно.

Почему так происходит? Пример в прошлом году. До конца отопительного периода, фактически истекающего 30 апреля, в Украине действует действующий тариф. Затем есть месяц для обсуждения, если будут изменения. То есть, если, например, 1 мая правительство решит повысить тариф, то будет еще месяц на его обсуждение, и тогда уже новый тариф может вступить в силу через 30 полных дней. Не календарных, а полных дней. Поэтому ориентировочно в прошлом году это началось 1 июня", – объяснил эксперт.

В то же время, он не назвал конкретных цифр возможного подорожания, оставив этот вопрос открытым.

На фоне таких прогнозов другие специалисты также допускают рост стоимости коммунальных услуг. В частности, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко ранее отмечал, что в 2026 году могут повыситься тарифы как на газ, так и электроэнергию — ориентировочно на 25%.

