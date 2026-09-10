Українцям не виплатили пенсії на мільярди: у ПФУ назвали масштаб проблеми

Пенсійний фонд України станом на 1 вересня 2026 року обліковує 874,9 тисячі судових рішень, за якими належить провести пенсійні виплати. Загальна сума коштів, які мають бути виплачені за цими рішеннями, становить 101,5 млрд грн. Про це Пенсійний фонд повідомив у відповідь на запит інтернет-порталу "Коментарі".

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Таким чином, масштаб зобов’язань ПФУ за судовими рішеннями вимірюється десятками мільярдів гривень. Йдеться про пенсійні виплати та щомісячне довічне грошове утримання, які мають бути проведені на виконання рішень судів.

Водночас у відповіді на запит ПФУ не уточнив, скільки саме пенсіонерів стоїть за 874,9 тисячі судових рішень. Також Фонд не навів розбивки за роками, тобто не повідомив, за який конкретно період сформувалася зазначена заборгованість.

Водночас бюджетом Пенсійного фонду України на 2026 рік передбачені кошти на виплати за судовими рішеннями та погашення відповідної заборгованості.

Зокрема, за рахунок коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на виплату пенсій, перерахованих на виконання рішень суду, передбачено 500 млн грн. Ще 500 млн грн закладено на погашення заборгованості за так званими ретроспективними судовими рішеннями.

Окремо за рахунок коштів Державного бюджету України передбачено ще 500 млн грн на виплату пенсій, перерахованих на виконання судових рішень, та 500 млн грн на погашення заборгованості за ретроспективними судовими рішеннями.

Загалом це становить 2 млрд грн бюджетних видатків за двома відповідними напрямами.

При цьому загальна сума судових зобов’язань ПФУ, за даними на 1 вересня, сягає 101,5 млрд грн. Тобто передбачені на 2026 рік 2 млрд грн становлять лише близько 2% від цієї суми.

Таким чином, станом на 1 вересня 2026 року офіційно озвучений ПФУ масштаб проблеми виглядає так: 874,9 тисячі судових рішень і 101,5 млрд грн зобов’язань. Водночас питання щодо кількості пенсіонерів, фактично виплачених у 2026 році коштів та подальших планів погашення боргу залишається без конкретної відповіді Фонду.

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