Украинцам не выплатили пенсии на миллиарды: в ПФУ назвали масштаб проблемы

Пенсионный фонд Украины по состоянию на 1 сентября 2026 года учитывает 874,9 тысяч судебных решений, по которым предстоит провести пенсионные выплаты. Общая сумма средств, которые должны быть выплачены по этим решениям, составляет 101,5 млрд. грн. Об этом Пенсионный фонд сообщил в ответ на запрос интернет-портала "Комментарии".

Пенсии. Фото: из открытых источников

Таким образом, масштаб обязательств ПФУ по судебным решениям измеряется десятками миллиардов гривен. Речь идет о пенсионных выплатах и ежемесячном пожизненном денежном содержании, которые должны быть произведены во исполнение решений судов.

В то же время, в ответе на запрос ПФУ не уточнил, сколько именно пенсионеров стоит за 874,9 тысячи судебных решений. Также Фонд не привел разбивки по годам, то есть не сообщил, за какой конкретно период сформировалась указанная задолженность.

В то же время, бюджетом Пенсионного фонда Украины на 2026 год предусмотрены средства на выплаты по судебным решениям и погашение соответствующей задолженности.

В частности, за счет средств общеобязательного государственного пенсионного страхования на выплату пенсий, перечисленных во исполнение решений суда, предусмотрено 500 млн грн. Еще 500 млн грн заложено на погашение задолженности по так называемым ретроспективным судебным решениям.

Отдельно за счет средств Государственного бюджета Украины предусмотрено еще 500 млн. грн. на выплату пенсий, перечисленных на исполнение судебных решений, и 500 млн. грн. на погашение задолженности по ретроспективным судебным решениям.

В общей сложности это составляет 2 млрд грн бюджетных расходов по двум соответствующим направлениям.

При этом общая сумма судебных обязательств ПФУ, по данным на 1 сентября, составляет 101,5 млрд грн. То есть предусмотренные на 2026 год 2 млрд грн составляют всего около 2% от этой суммы.

Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2026 официально озвученный ПФУ масштаб проблемы выглядит так: 874,9 тысячи судебных решений и 101,5 млрд грн обязательств. В то же время, вопрос о количестве пенсионеров, фактически выплаченных в 2026 году средств и последующих планов погашения долга остается без конкретного ответа Фонда.

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