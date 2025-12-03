logo_ukra

Українцям готують шокуюче рішення щодо тарифів на газ: до чого готуватися

Пропонується підвищити абонплату за газ для підприємств у два етапи: з 1 січня та з 1 квітня наступного року

3 грудня 2025, 14:40
Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила підвищення тарифів на розподіл природного газу для операторів газорозподільних мереж. Це рішення призведе до збільшення абонплати за газ для бізнесу, тобто для непобутових споживачів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні регулятора 2 грудня.

Українцям готують шокуюче рішення щодо тарифів на газ: до чого готуватися

Фото: з відкритих джерел

Планується, що абонплата для бізнесу зросте наступного року у два етапи – з 1 січня та з 1 квітня.

За словами доповідача на засіданні, середньозважений тариф на послуги з розподілу газу для непобутових споживачів складе 1,63 грн/куб. м без ПДВ з 1 січня та 1,96 грн/куб. м без ПДВ з 1 квітня 2026 року.

Для населення розмір абонплати залишиться без змін, адже діє мораторій на перегляд тарифів у період воєнного стану.

Виконувач обов’язків "Газорозподільні мережі України" Сергій Скиба підкреслив, що підвищення дозволить частково компенсувати поточні збитки підприємства. Він також нагадав, що тарифи не переглядалися з 2021 року.

За даними Expro, середньостатистичне підвищення тарифів на розподіл газу в Україні з 1 квітня 2026 року очікується на рівні 76%.

Найнижчий тариф залишатиметься у Харківській міській філії "Газорозподільних мереж України" (ГРМУ), що входить до структури "Нафтогазу": 0,65 грн/куб. м без ПДВ з 1 січня та 0,78 грн/куб. м без ПДВ з 1 квітня 2026 року, що в сумі становить зростання на 80%.

Як вже писали "Коментарі", на сьогодні Російська Федерація не має реальної спроможності ізолювати Україну від Чорного моря ні сухопутним шляхом, ні морським. Будь-які заяви Москви про подібні плани поки що залишаються деклараціями, а не конкретними діями, заявив капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник керівника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.



