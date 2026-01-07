Сильний сніг і хуртовини прогнозують синоптики Укргідрометцентру у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Мокрий сніг із дощем, ожеледь та налипання мокрого снігу – у Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Українців попереджають: оголошено помаранчевий рівень небезпеки по областях

Можливі пориви вітру 15–20 м/с – у західних, південних і центральних регіонах.

Ожеледиця (жовтий рівень небезпеки) на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей.

Рятувальники ДСНС наголошують: помаранчевий рівень небезпеки зберігатиметься у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях вдень 8 січня. Прогнозується сильний сніг, хуртовини та снігові замети.

У Києві та області: 8 січня очікується мокрий сніг і дощ, ожеледь. Вночі 9 січня – сильний сніг і хуртовина. На дорогах – ожеледиця. Сніговий покрив: 5–10 см, місцями в області – до 20 см.

ДСНСники закликають: будьте обережні на дорогах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у разі очікуваного похолодання в Україні до -23 градусів очікується застосування ще жорсткіших графіків відключення електроенергії. Морози самі по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики. Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.