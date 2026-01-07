Сильный снег и метели прогнозируют синоптики Укргидрометцентра в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Мокрый снег с дождем, гололедица и налипание мокрого снега – в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Украинцев предупреждают: объявлен оранжевый уровень опасности по областям

Возможны порывы ветра 15–20 м/с – в западных, южных и центральных регионах.

Гололедица (желтый уровень опасности) на дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей.

Спасатели ГСЧС отмечают: оранжевый уровень опасности будет сохраняться в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях днем 8 января. Прогнозируется сильный снег, метели и снежные заносы.

В Киеве и области: 8 января ожидается мокрый снег и дождь, гололедица. Ночью 9 января – сильный снег и метель. На дорогах – гололедица. Снежный покров: 5–10 см, местами в области – до 20 см.

ГСЧСники призывают: будьте осторожны на дорогах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в случае ожидаемого похолодания в Украине до -23 градусов ожидается применение более жестких графиков отключения электроэнергии. Морозы сами по себе не являются критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.