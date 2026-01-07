logo

BTC/USD

92004

ETH/USD

3209.55

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцев предупреждают: объявлен оранжевый уровень опасности по областям
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев предупреждают: объявлен оранжевый уровень опасности по областям

По Украине ожидают метели и сильный ветер – спасатели предупредили об опасности

7 января 2026, 16:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сильный снег и метели прогнозируют синоптики Укргидрометцентра в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Мокрый снег с дождем, гололедица и налипание мокрого снега – в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Украинцев предупреждают: объявлен оранжевый уровень опасности по областям

Украинцев предупреждают: объявлен оранжевый уровень опасности по областям

Возможны порывы ветра 15–20 м/с – в западных, южных и центральных регионах.

Гололедица (желтый уровень опасности) на дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей.

Спасатели ГСЧС отмечают: оранжевый уровень опасности будет сохраняться в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях днем 8 января. Прогнозируется сильный снег, метели и снежные заносы.

В Киеве и области: 8 января ожидается мокрый снег и дождь, гололедица. Ночью 9 января – сильный снег и метель. На дорогах – гололедица. Снежный покров: 5–10 см, местами в области – до 20 см.

ГСЧСники призывают: будьте осторожны на дорогах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в случае ожидаемого похолодания в Украине до -23 градусов ожидается применение более жестких графиков отключения электроэнергии. Морозы сами по себе не являются критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.                                                                                                                                                                                             



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости