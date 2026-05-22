Українців охопив новий страх: це не війна і не обстріли

Повномасштабна війна кардинально змінила головні страхи українців. Найболючішою темою для суспільства стало майбутнє дітей – більшість громадян бояться, що нове покоління може вирости у злиднях. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.

Згідно з опитуванням, ризик дитячої бідності став найбільшим джерелом тривоги для населення. Загалом через це хвилюються 88% українців, а 74% заявили, що дуже сильно занепокоєні цією проблемою.

До трійки головних страхів також увійшли погіршення якості освіти та загальна бідність у країні. Через стан освіти переживають 85% опитаних, із яких 59% назвали своє занепокоєння дуже сильним. Ще 84% українців хвилюються через ризик загального зубожіння населення.

Соціологи зазначають, що в умовах війни саме соціально-економічні проблеми вийшли на перший план, відсунувши питання клімату чи політичних суперечностей. Хоча загальна структура страхів схожа з настроями громадян Європейський Союз, рівень емоційної напруги в Україні значно вищий.

Особливо помітна різниця у ставленні до дитячої бідності. У країнах ЄС лише 40% громадян заявляють про сильне занепокоєння цією темою, тоді як в Україні цей показник майже удвічі більший – 74%.

Схожа ситуація і з освітою: якщо в Європі дуже хвилюються через її якість 39% людей, то серед українців – уже 59%.

Експерти наголошують, що такі настрої свідчать про глибоку суспільну тривогу через майбутнє країни та покоління, яке дорослішає в умовах війни, економічної нестабільності й постійної невизначеності.

