Украинцев охватил новый страх: это не война и не обстрелы

Полномасштабная война кардинально изменила главные страхи украинцев. Наиболее болезненной темой для общества стало будущее детей – большинство граждан боятся, что новое поколение может вырасти в нищете. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг.

Согласно опросу, риск детской бедности стал самым большим источником тревоги для населения. В общем, из-за этого волнуются 88% украинцев, а 74% заявили, что очень сильно обеспокоены этой проблемой.

В тройку главных страхов также вошли ухудшение качества образования и всеобщая бедность в стране. Из-за состояния образования переживают 85% опрошенных, из которых 59% назвали свою обеспокоенность очень сильной. Еще 84% украинцев волнуются из-за риска общего обнищания населения.

Социологи отмечают, что в условиях войны именно социально-экономические проблемы вышли на первый план, отодвинув вопросы климата или политических противоречий. Хотя общая структура страхов схожа с настроениями граждан Европейского Союза, уровень эмоционального напряжения в Украине значительно выше.

Особенно заметна разница в отношении детской бедности. В странах ЕС только 40% граждан заявляют о сильной обеспокоенности этой темой, тогда как в Украине этот показатель почти вдвое больше – 74%.

Похожая ситуация и с образованием: если в Европе очень волнуются из-за ее качества 39% людей, то среди украинцев – уже 59%.

Эксперты отмечают, что такие настроения свидетельствуют о глубокой общественной тревоге из-за будущего страны и поколения, взрослеющего в условиях войны, экономической нестабильности и постоянной неопределенности.

