logo_ukra

BTC/USD

109122

ETH/USD

3925.86

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Українців нажхали перспективами на зиму: чого точно не вдасться уникнути
commentss НОВИНИ Всі новини

Українців нажхали перспективами на зиму: чого точно не вдасться уникнути

В Україні розпочинається вже четвертий опалювальний сезон у воєнних умовах. Через російські удари енергетична та газова інфраструктура країни зазнала серйозних пошкоджень.

26 вересня 2025, 10:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українців очікує вкрай непростий опалювальний сезон — четвертий від початку повномасштабної війни. У багатьох оселях температура повітря взимку може не перевищувати +12–14°C. Причиною є пошкодження енергетичної та газової інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Українців нажхали перспективами на зиму: чого точно не вдасться уникнути

Фото: з відкритих джерел

Про потенційні труднощі повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, в країні спостерігається дефіцит газу, що особливо відчуватиметься в періоди сильних морозів. У разі зниження температури на кілька тижнів підряд, можливі обмеження подачі газу або навіть тимчасові відключення.

"Наша газотранспортна система та сховища вже неодноразово були пошкоджені. Уряд і енергетики роблять усе можливе, але резерви обмежені", — наголосив Попенко. 

Він також радить мешканцям багатоквартирних будинків заздалегідь подбати про альтернативні джерела тепла або тимчасове місце перебування на час пікових холодів.

Своєю чергою, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважує, що хоча Україна має достатньо запасів палива, основною загрозою залишаються цілеспрямовані удари РФ по теплоелектростанціях і критичній інфраструктурі.

Особливу увагу експерти звертають на вразливість великих міст, зокрема Києва та Одеси. Там, у разі пошкодження ТЕЦ, можуть виникнути серйозні перебої з теплопостачанням.

Як вже писали "Коментарі", порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками було цілеспрямованою операцією, а не випадковістю, заявив президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини