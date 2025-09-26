Українців нажхали перспективами на зиму: чого точно не вдасться уникнути

Українців очікує вкрай непростий опалювальний сезон — четвертий від початку повномасштабної війни. У багатьох оселях температура повітря взимку може не перевищувати +12–14°C. Причиною є пошкодження енергетичної та газової інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Фото: з відкритих джерел

Про потенційні труднощі повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, в країні спостерігається дефіцит газу, що особливо відчуватиметься в періоди сильних морозів. У разі зниження температури на кілька тижнів підряд, можливі обмеження подачі газу або навіть тимчасові відключення.

"Наша газотранспортна система та сховища вже неодноразово були пошкоджені. Уряд і енергетики роблять усе можливе, але резерви обмежені", — наголосив Попенко.

Він також радить мешканцям багатоквартирних будинків заздалегідь подбати про альтернативні джерела тепла або тимчасове місце перебування на час пікових холодів.

Своєю чергою, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважує, що хоча Україна має достатньо запасів палива, основною загрозою залишаються цілеспрямовані удари РФ по теплоелектростанціях і критичній інфраструктурі.

Особливу увагу експерти звертають на вразливість великих міст, зокрема Києва та Одеси. Там, у разі пошкодження ТЕЦ, можуть виникнути серйозні перебої з теплопостачанням.

Як вже писали "Коментарі", порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками було цілеспрямованою операцією, а не випадковістю, заявив президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.