Украинцев напугали перспективами на зиму: чего точно не удастся избежать

Украинцев ожидает крайне непростой отопительный сезон – четвертый с начала полномасштабной войны. Во многих домах температура воздуха зимой может не превышать 12–14°C. Причиной является повреждение энергетической и газовой инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Фото: из открытых источников

О потенциальных затруднениях сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, в стране наблюдается дефицит газа, что будет особенно ощущаться в периоды сильных морозов. В случае понижения температуры на несколько недель подряд, возможны ограничения подачи газа или даже временные отключения.

"Наша газотранспортная система и хранилища уже неоднократно были повреждены. Правительство и энергетики делают все возможное, но резервы ограничены", — подчеркнул Попенко.

Он также советует жителям многоквартирных домов заранее позаботиться об альтернативных источниках тепла или временном месте пребывания на время пиковых холодов.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что хотя Украина имеет достаточно запасов топлива, основной угрозой остаются целенаправленные удары РФ по теплоэлектростанциям и критической инфраструктуре.

Особое внимание эксперты обращают на уязвимость крупных городов, в частности, Киева и Одессы. Там в случае повреждения ТЭЦ могут возникнуть серьезные перебои с теплоснабжением.

