Українці заперечують гендерну нерівність, але є один момент, який досі розділяє суспільство

Більшість українців переконані, що гендерна нерівність у країні трапляється нечасто. Водночас питання фінансової відповідальності у родині й досі залишається одним із найбільш консервативних аспектів суспільних поглядів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного наприкінці лютого серед тисячі респондентів.

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, 60% опитаних вважають випадки дискримінації за гендерною ознакою рідкісними. Натомість близько третини українців переконані у протилежному і заявляють, що проблема нерівності все ще залишається актуальною.

Соціологи також порівняли нові результати з даними опитувань 2015 та 2021 років. Аналіз показав, що загальне сприйняття гендерної рівності за останнє десятиліття майже не змінилося. Водночас помітні певні зміни у поглядах молоді. Зокрема серед жінок віком 18-35 років стало менше тих, хто відчуває нерівне ставлення, тоді як серед чоловіків ці настрої, навпаки, дещо зросли.

Водночас українське суспільство поступово відмовляється від деяких традиційних стереотипів. Наприклад, 57% респондентів не погоджуються з твердженням, що головне призначення жінки – народжувати дітей. Крім того, 65% опитаних не підтримують думку, що кар’єра для чоловіка важливіша, ніж для жінки.

Проте питання фінансового забезпечення родини залишається значно менш гнучким. Майже 69% українців вважають, що саме чоловік повинен повністю утримувати сім’ю.

Це підтверджують і відповіді респондентів, які перебувають у стосунках. У більшості родин зберігається традиційний розподіл обов’язків: готуванням їжі переважно займаються жінки (60%), тоді як забезпечення сім’ї найчастіше покладається на чоловіків (68%).

Водночас у питаннях виховання дітей, організації відпочинку та планування сімейного бюджету дедалі більше пар обирають рівноправний підхід, розподіляючи відповідальність порівну.

