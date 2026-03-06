Украинцы отрицают гендерное неравенство, но есть один момент, который до сих пор разделяет общество

Большинство украинцев убеждены, что гендерное неравенство в стране случается нечасто. В то же время вопрос финансовой ответственности в семье до сих пор остается одним из наиболее консервативных аспектов общественных взглядов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного в конце февраля среди тысячи респондентов.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, 60% опрошенных считают случаи дискриминации по гендерному признаку редкими. В то же время около трети украинцев убеждены в противоположном и заявляют, что проблема неравенства все еще остается актуальной.

Социологи также сравнили новые результаты с данными опросов 2015 и 2021 годов. Анализ показал, что всеобщее восприятие гендерного равенства за последнее десятилетие почти не изменилось. В то же время заметны некоторые изменения во взглядах молодежи. В частности, среди женщин в возрасте 18-35 лет стало меньше тех, кто испытывает неравное отношение, тогда как среди мужчин эти настроения, наоборот, несколько выросли.

В то же время, украинское общество постепенно отказывается от некоторых традиционных стереотипов. Например, 57% респондентов не согласны с утверждением, что главное предназначение женщины – рожать детей. Кроме того, 65% опрошенных не поддерживают мнение, что карьера для мужчины важнее, чем для женщины.

Однако вопрос финансового обеспечения семьи остается гораздо менее гибким. Почти 69% украинцев считают, что именно мужчина должен полностью содержать семью.

Это подтверждают и ответы находящихся в отношениях респондентов. В большинстве семей сохраняется традиционное распределение обязанностей: приготовлением пищи преимущественно занимаются женщины (60%), тогда как обеспечение семьи чаще всего возлагается на мужчин (68%).

В то же время в вопросах воспитания детей, организации отдыха и планирования семейного бюджета все большее число пар выбирают равноправный подход, распределяя ответственность поровну.

Читайте на портале "Комментарии" — минута молчания для всей Украины: парламент поддержал важную инициативу.



