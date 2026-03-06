logo

Главная Новости Общество события Украинцы отрицают гендерное неравенство, но есть один момент, который до сих пор разделяет общество
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы отрицают гендерное неравенство, но есть один момент, который до сих пор разделяет общество

Опрос показал, что почти 70% украинцев считают, что семью должен обеспечивать мужчина

6 марта 2026, 16:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Большинство украинцев убеждены, что гендерное неравенство в стране случается нечасто. В то же время вопрос финансовой ответственности в семье до сих пор остается одним из наиболее консервативных аспектов общественных взглядов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного в конце февраля среди тысячи респондентов.

Украинцы отрицают гендерное неравенство, но есть один момент, который до сих пор разделяет общество

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, 60% опрошенных считают случаи дискриминации по гендерному признаку редкими. В то же время около трети украинцев убеждены в противоположном и заявляют, что проблема неравенства все еще остается актуальной.

Социологи также сравнили новые результаты с данными опросов 2015 и 2021 годов. Анализ показал, что всеобщее восприятие гендерного равенства за последнее десятилетие почти не изменилось. В то же время заметны некоторые изменения во взглядах молодежи. В частности, среди женщин в возрасте 18-35 лет стало меньше тех, кто испытывает неравное отношение, тогда как среди мужчин эти настроения, наоборот, несколько выросли.

В то же время, украинское общество постепенно отказывается от некоторых традиционных стереотипов. Например, 57% респондентов не согласны с утверждением, что главное предназначение женщины – рожать детей. Кроме того, 65% опрошенных не поддерживают мнение, что карьера для мужчины важнее, чем для женщины.

Однако вопрос финансового обеспечения семьи остается гораздо менее гибким. Почти 69% украинцев считают, что именно мужчина должен полностью содержать семью.

Это подтверждают и ответы находящихся в отношениях респондентов. В большинстве семей сохраняется традиционное распределение обязанностей: приготовлением пищи преимущественно занимаются женщины (60%), тогда как обеспечение семьи чаще всего возлагается на мужчин (68%).

В то же время в вопросах воспитания детей, организации отдыха и планирования семейного бюджета все большее число пар выбирают равноправный подход, распределяя ответственность поровну.

Читайте на портале "Комментарии" — минута молчания для всей Украины: парламент поддержал важную инициативу.




