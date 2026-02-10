Українці відверто здивували ставленням до Буданова: нові політичні рейтинги змушують дивуватися

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, парламент, ймовірно, сформувався б із представників кількох основних політичних груп: партії Валерія Залужного, Кирила Буданова, Володимира Зеленського та діючої "Європейської солідарності".

Фото: з відкритих джерел

Результати останнього опитування, проведеного компанією New Image Marketing Group з 1 по 3 лютого 2026 року, демонструють актуальні настрої українців щодо майбутніх виборів. Серед усіх опитаних респондентів, які поділилися своїми симпатіями, лише ці політичні сили долають п’ятивідсотковий бар’єр: партія Валерія Залужного — 11,1%, "Європейська солідарність" — 10,2%, партія Кирила Буданова — 10,2% та партія Володимира Зеленського — 9,9%.

За даними опитування, найбільш помітне зростання підтримки демонструє умовна партія Кирила Буданова, додавши 4,8% порівняно з груднем 2025 року. Також спостерігається збільшення симпатій до "Європейської солідарності" — на 1,8%. Водночас деякі політичні проекти втрачають популярність серед виборців: партія Залужного зазнала зниження підтримки на 2,1%, партія Зеленського — на 1,2%, а партія Дмитра Разумкова — на 0,5%.

Якщо враховувати лише тих респондентів, які визначилися зі своїм вибором і планують голосувати, ситуація трохи змінюється. У цьому випадку партія Валерія Залужного може розраховувати на 17% голосів, "Європейська солідарність" — 15,9%, умовна партія Кирила Буданова — 15,8%, партія Володимира Зеленського — 15,2%, а політичний проект Дмитра Разумкова — 7,4%.

Як вже писали "Коментарі", до травня Україна навряд чи відчує суттєве покращення на фронті або зменшення обстрілів з боку Росії. Таку оцінку в інтерв’ю Главреду дав експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Тарас Жовтенко.