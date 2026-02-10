logo

Украинцы откровенно удивили отношением к Буданову: новые политические рейтинги заставляют удивляться
Украинцы откровенно удивили отношением к Буданову: новые политические рейтинги заставляют удивляться

Поддержка условной партии Кирилла Буданова выросла на 4,8% по сравнению с декабрем 2025 г., а Европейской Солидарности прибавилась 1,8%

10 февраля 2026, 14:45
Автор:
Клименко Елена

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, парламент, вероятно, сформировался бы из представителей нескольких основных политических групп: партии Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Владимира Зеленского и действующей "Европейской солидарности".

Украинцы откровенно удивили отношением к Буданову: новые политические рейтинги заставляют удивляться

Фото: из открытых источников

Результаты последнего опроса, проведенного компанией New Image Marketing Group с 1 по 3 февраля 2026 года, демонстрируют актуальные настроения украинцев по поводу предстоящих выборов. Среди всех опрошенных респондентов, которые поделились своими симпатиями, только эти политические силы преодолевают пятипроцентный барьер: партия Валерия Залужного — 11,1%, "Европейская солидарность" — 10,2%, партия Кирилла Буданова — 10,2% и партия Владимира Зелен.

По данным опроса, наиболее заметный рост поддержки демонстрирует условная партия Кирилла Буданова, прибавив 4,8% по сравнению с декабрем 2025 года. Также наблюдается увеличение симпатий к "Европейской солидарности" — на 1,8%. В то же время, некоторые политические проекты теряют популярность среди избирателей: партия Залужного испытала снижение поддержки на 2,1%, партия Зеленского — на 1,2%, а партия Дмитрия Разумкова — на 0,5%.

Если учитывать только тех респондентов, которые определились со своим выбором и планируют голосовать, ситуация несколько меняется. В этом случае партия Валерия Залужного может рассчитывать на 17% голосов, "Европейская солидарность" – 15,9%, условная партия Кирилла Буданова – 15,8%, партия Владимира Зеленского – 15,2%, а политический проект Дмитрия Разумкова – 7,4%.

Как уже писали "Комментарии", к маю Украина вряд ли почувствует существенное улучшение на фронте или уменьшение обстрелов со стороны России. Такую оценку в интервью Главреду дал эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Тарас Жовтенко.



