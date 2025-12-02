logo_ukra

Українці шокували ставленням щодо повторної участі Зеленського у виборах: деталі
Українці шокували ставленням щодо повторної участі Зеленського у виборах: деталі

Частка українців, які підтримують лише один термін Зеленського, зросла з 46,6% до 52,2%

2 грудня 2025, 11:50
Понад половина українців (52,2%) вважає, що Володимир Зеленський не повинен балотуватися на наступних президентських виборах і має обмежитися лише одним терміном, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Соціополіс".

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Водночас 42,8% респондентів підтримують ідею його повторного балотування, а 5% опитаних не змогли визначитися з позицією щодо цього питання.

Порівняно з вереснем 2025 року, коли 46,6% українців висловлювалися за один термін, кількість тих, хто віддає перевагу обмеженню до одного терміну, зросла до 52,2%. Натомість прихильників повторного балотування Зеленського стало менше — із 47,4% до 42,8%.

Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року серед 1007 респондентів по всій Україні. Теоретична похибка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95 коливалася залежно від частки ознаки: близько 3,1% для даних, що наближаються до 50%; 2,7% для 25% і 75%; 2,5% для 20% і 80%; 2,2% для 15% і 85%; 1,9% для 10% і 90%; та 1,4% для 5% і 95%.

Як вже писали "Коментарі", військовослужбовець ЗСУ та журналіст Ігор Луценко різко відреагував на тривалі дипломатичні переговори та дискусії про мир і перемир’я, назвавши їх радше “медійним спогляданням”, ніж реальною діяльністю. На його думку, багато з цих обговорень — це спроба створити ілюзію контролю та безпеки, водночас відволікаючи від справжніх процесів на фронті.

Луценко наголошує, що справжні відповіді щодо розвитку війни не варто шукати за столами переговорів, а слід спостерігати за тим, що відбувається безпосередньо на лінії фронту. Він прогнозує, що вже через кілька місяців розпочнеться п’ятий рік подібних розмов про закінчення війни, які, на його думку, не наближають перемоги.



