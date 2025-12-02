Українці шокували ставленням щодо повторної участі Зеленського у виборах: деталі

Понад половина українців (52,2%) вважає, що Володимир Зеленський не повинен балотуватися на наступних президентських виборах і має обмежитися лише одним терміном, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Соціополіс".

Водночас 42,8% респондентів підтримують ідею його повторного балотування, а 5% опитаних не змогли визначитися з позицією щодо цього питання.

Порівняно з вереснем 2025 року, коли 46,6% українців висловлювалися за один термін, кількість тих, хто віддає перевагу обмеженню до одного терміну, зросла до 52,2%. Натомість прихильників повторного балотування Зеленського стало менше — із 47,4% до 42,8%.

Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року серед 1007 респондентів по всій Україні. Теоретична похибка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95 коливалася залежно від частки ознаки: близько 3,1% для даних, що наближаються до 50%; 2,7% для 25% і 75%; 2,5% для 20% і 80%; 2,2% для 15% і 85%; 1,9% для 10% і 90%; та 1,4% для 5% і 95%.

