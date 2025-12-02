logo

Украинцы шокировали отношением к повторному участию Зеленского в выборах: детали
НОВОСТИ

Украинцы шокировали отношением к повторному участию Зеленского в выборах: детали

Доля украинцев, поддерживающих только один термин Зеленского, выросла с 46,6% до 52,2%

2 декабря 2025, 11:50
Более половины украинцев (52,2%) считают, что Владимир Зеленский не должен баллотироваться на следующих президентских выборах и должен ограничиться лишь одним сроком, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Социополис".

В то же время 42,8% респондентов поддерживают идею его повторного баллотирования, а 5% опрошенных не смогли определиться с позицией по этому вопросу.

По сравнению с сентябрем 2025 года, когда 46,6% украинцев высказывались за один срок, количество предпочитающих ограничение до одного срока возросло до 52,2%. В то же время сторонников повторного баллотирования Зеленского стало меньше — с 47,4% до 42,8%.

Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 среди 1007 респондентов по всей Украине. Теоретическая погрешность репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 колебалась в зависимости от доли признака: около 3,1% для приближающихся данных к 50%; 2,7% для 25% и 75%; 2,5% для 20% и 80%; 2,2% для 15% и 85%; 1,9% для 10% и 90%; и 1,4% для 5% и 95%.

Как уже писали "Комментарии", военнослужащий ВСУ и журналист Игорь Луценко резко отреагировал на длительные дипломатические переговоры и дискуссии о мире и перемирии, назвав их скорее "медийным созерцанием", чем реальной деятельностью. По его мнению, многие из этих обсуждений — это попытка создать иллюзию контроля и безопасности, отвлекая от настоящих процессов на фронте.

Луценко отмечает, что настоящие ответы на развитие войны не стоит искать за столами переговоров, а следует наблюдать за происходящим непосредственно на линии фронта. Он прогнозирует, что уже через несколько месяцев начнется пятый год подобных разговоров об окончании войны, которые, по его мнению, не приближают победу.



