Українці ще довше будуть без світла: у МАГАТЕ натякнули на нових проблемах

Відразу три українські атомні електростанції були змушені зменшити свою потужність 19 листопада, після того, як росіяни обстріляли енергетичні об'єкти навколо станцій. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Чотири із дев'яти реакторів зменшили потужність після атак, які ще більше дестабілізували електромережу.

Дві з цих станцій – Хмельницька та Рівненська зменшили виробництво електроенергії внаслідок обстрілу на початку цього місяця.

При цьому Південноукраїнська вчора втратила зв'язок із високовольтною лінією електропередачі. АЕС повідомила про виявлення 11 дронів протягом ночі за кілометр від об'єкта.

"Запорізька АЕС – не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні", — наголосив Гроссі на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

За даними ExPro Electricity, у жовтні 2025 року Україна експортувала 90,8 тис. МВт*год електроенергії до країн ЄС та Молдови. Це на 85% менше, ніж на місяць раніше. Основна частка поставок у 43% припала на Угорщину.

Таким чином, хоча Україна і скоротила експорт електроенергії за кордон, він продовжувався, незважаючи на екстрені відключення світла у Дніпропетровській, Київській та інших областях, які виникли через більшу активність російських атак на енергетичну інфраструктуру.



