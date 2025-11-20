Украинцы еще дольше будут без света: в МАГАТЭ намекнули на новых проблемах

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сразу три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность 19 ноября, после того как россияне обстреляли энергетические объекты вокруг станций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Отключение света. Фото: из открытых источников
Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Четыре из девяти реакторов уменьшили мощность после атак, которые еще больше дестабилизировали электросеть.
Две из этих станций — Хмельницкая и Ровенская уменьшили производство электроэнергии в результате обстрелов в начале этого месяца.
При этом Южноукраинская вчера потеряла связь с высоковольтной линией электропередачи. АЭС сообщила об обнаружении 11 дронов в течение ночи в километре от объекта.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на российские обстрелы энергетической инфраструктуры и веерные отключения света в регионах, Украина в октябре продолжала поставлять электроэнергию в европейские страны. В то же время, импорт электроэнергии в Украину за этот период существенно вырос.
По данным ExPro Electricity, в октябре 2025 года Украина экспортировала 90,8 тыс. МВт*ч электроэнергии в страны ЕС и Молдову. Это на 85% меньше, чем месяцем ранее. Основная доля поставок в 43% пришлась на Венгрию.
Таким образом, хотя Украина и сократила экспорт электроэнергии за границу, он продолжался, несмотря на экстренные отключения света в Днепропетровской, Киевской и других областях, которые возникли из-за большей активности российских атак на энергетическую инфраструктуру.