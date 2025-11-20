logo

Украинцы еще дольше будут без света: в МАГАТЭ намекнули на новых проблемах

МАГАТЭ сообщает, что сразу три украинские АЭС снизили мощность после последних атак России

20 ноября 2025, 13:48
Автор:
Кравцев Сергей

Сразу три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность 19 ноября, после того как россияне обстреляли энергетические объекты вокруг станций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Украинцы еще дольше будут без света: в МАГАТЭ намекнули на новых проблемах

Отключение света. Фото: из открытых источников

Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Четыре из девяти реакторов уменьшили мощность после атак, которые еще больше дестабилизировали электросеть.

Две из этих станций — Хмельницкая и Ровенская уменьшили производство электроэнергии в результате обстрелов в начале этого месяца.

При этом Южноукраинская вчера потеряла связь с высоковольтной линией электропередачи. АЭС сообщила об обнаружении 11 дронов в течение ночи в километре от объекта.

"Запорожская АЭС – не единственная станция, которая пострадала от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергосистему по всей Украине", — отметил Гросси на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на российские обстрелы энергетической инфраструктуры и веерные отключения света в регионах, Украина в октябре продолжала поставлять электроэнергию в европейские страны. В то же время, импорт электроэнергии в Украину за этот период существенно вырос.

По данным ExPro Electricity, в октябре 2025 года Украина экспортировала 90,8 тыс. МВт*ч электроэнергии в страны ЕС и Молдову. Это на 85% меньше, чем месяцем ранее. Основная доля поставок в 43% пришлась на Венгрию.

Таким образом, хотя Украина и сократила экспорт электроэнергии за границу, он продолжался, несмотря на экстренные отключения света в Днепропетровской, Киевской и других областях, которые возникли из-за большей активности российских атак на энергетическую инфраструктуру.




Источник: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-329-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
