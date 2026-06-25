Українці ризикують втратити гроші: у тисяч учасників програми кешбеку залишили кілька днів

Учасникам державної програми "Національний кешбек" слід поквапитися із використанням накопичених коштів. Вже 30 червня завершується термін, протягом якого можна витратити виплати, нараховані раніше. Після цієї дати невикористані гроші автоматично повернуть до державного бюджету.

Нацкешбек

Влада нагадує, що програма підтримки покупців українських товарів продовжує діяти, проте з липня зміниться графік нарахування виплат. Тому громадянам важливо враховувати нові правила, щоби не втратити отримані кошти.

У рамках програми українці одержують повернення частини витрат за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Кошти надходять на спеціальну банківську картку та можуть використовуватись лише на певні категорії витрат.

На сьогоднішній день учасникам вже нараховано виплати за квітневі покупки. Саме ці кошти необхідно використати до кінця червня. У свою чергу компенсація за товари, придбані у травні, надійде лише у липні.

Надалі механізм роботи стане більш передбачуваним. Згідно з оновленим графіком, нарахування будуть здійснюватися щомісяця після 20 числа. При цьому максимальний розмір виплати залишиться тим самим – до 3000 гривень на місяць.

Отриманий кешбек можна направити на оплату комунальних послуг, придбання ліків та медичних виробів, купівлю книг та друкованої продукції, оплату поштових сервісів, придбання товарів українського виробництва, а також благодійність та підтримку Збройних сил України.

Економісти зазначають, що програма залишається одним із інструментів стимулювання внутрішнього попиту та підтримки вітчизняних виробників. Однак для отримання повної вигоди учасникам необхідно уважно стежити за термінами використання коштів, оскільки після закінчення встановленого періоду повернути їх не вийде.

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