Украинцы рискуют потерять деньги: у тысяч участников программы кэшбека осталось несколько дней

Участникам государственной программы "Национальный кэшбэк" следует поторопиться с использованием накопленных средств. Уже 30 июня завершается срок, в течение которого можно потратить выплаты, начисленные ранее. После этой даты неиспользованные деньги будут автоматически возвращены в государственный бюджет.

Нацкешбек

Власти напоминают, что программа поддержки покупателей украинских товаров продолжает действовать, однако с июля изменится график начисления выплат. Поэтому гражданам важно учитывать новые правила, чтобы не потерять полученные средства.

В рамках программы украинцы получают возврат части расходов за покупку товаров отечественного производства. Средства поступают на специальную банковскую карту и могут использоваться только на определенные категории расходов.

На сегодняшний день участникам уже начислены выплаты за апрельские покупки. Именно эти средства необходимо использовать до конца июня. В свою очередь компенсация за товары, приобретенные в мае, поступит только в июле.

В дальнейшем механизм работы станет более предсказуемым. Согласно обновленному графику, начисления будут производиться ежемесячно после 20 числа. При этом максимальный размер выплаты останется прежним – до 3000 гривен в месяц.

Полученный кэшбэк можно направить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и медицинских изделий, покупку книг и печатной продукции, оплату почтовых сервисов, приобретение товаров украинского производства, а также на благотворительность и поддержку Вооруженных сил Украины.

Экономисты отмечают, что программа остается одним из инструментов стимулирования внутреннего спроса и поддержки отечественных производителей. Однако для получения полной выгоды участникам необходимо внимательно следить за сроками использования средств, поскольку после окончания установленного периода вернуть их уже не получится.

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