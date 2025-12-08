Українці масово виїжджають за кордон: у ДПСУ відреагували на інформацію

У Держприкордонслужбі спростували інформацію про нібито масовий виїзд українців за кордон. Реальна статистика чітко демонструє, що почалося зниження пасажиропотоку. Навпаки, нібито фіксує збільшення пасажиропотоку на в'їзд до України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у заяві спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Виїзд за кордон. Фото: з відкритих джерел

"Власне не знаю, на чому базуються поширені дані, тому що якщо говорити про перетин кордону, то навпаки за останній час пасажиропотік суттєво знизився, а якщо розглядати так по місяцях, тобто перевагу і на в'їзд, і суттєво, це зокрема протягом липня-серпня", — сказав Андрій Демченко.

За його словами, у вересні перевага була на виїзд із країни, у жовтні динаміка зрівнялася до співвідношення 50 на 50, а у листопаді знову спостерігалася перевага на в'їзд.

Спікер зазначив, що це стосується насамперед громадян України, які становлять близько 85% загального пасажиропотоку.

Представник ДПСУ пояснив, що загальна динаміка протягом осінніх місяців знижувалась. Наразі, за його словами, пасажиропотік є найменшим за останні три місяці.

"У будні дні перетинає кордон близько 70 тисяч громадян, це сукупно в обох напрямках. У вихідні зараз пасажиропотік коливається на рівні не більше 90 тисяч перетинів, хоча ще місяць тому, наприклад, навіть у вихідні пасажиропотік перевищував 90 тисяч перетинів кордону", — повідомив Демченко.

Спікер також додав, що зростання руху на кордоні традиційно очікується під час новорічно-різдвяного періоду, ймовірно ближче до 20 числа грудня.

