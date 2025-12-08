Українці масово виїжджають за кордон: у ДПСУ відреагували на інформацію

Рубрики
Кравцев Сергей
У Держприкордонслужбі спростували інформацію про нібито масовий виїзд українців за кордон. Реальна статистика чітко демонструє, що почалося зниження пасажиропотоку. Навпаки, нібито фіксує збільшення пасажиропотоку на в'їзд до України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у заяві спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Виїзд за кордон. Фото: з відкритих джерел
За його словами, у вересні перевага була на виїзд із країни, у жовтні динаміка зрівнялася до співвідношення 50 на 50, а у листопаді знову спостерігалася перевага на в'їзд.
Спікер зазначив, що це стосується насамперед громадян України, які становлять близько 85% загального пасажиропотоку.
Представник ДПСУ пояснив, що загальна динаміка протягом осінніх місяців знижувалась. Наразі, за його словами, пасажиропотік є найменшим за останні три місяці.
Спікер також додав, що зростання руху на кордоні традиційно очікується під час новорічно-різдвяного періоду, ймовірно ближче до 20 числа грудня.
