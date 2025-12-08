Украинцы массово выезжают за границу: в ГПСУ отреагировали на информацию

Рубрики
В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы массовом выезде украинцев за границу. Реальная статистика четко демонстрирует, что началось снижение пассажиропотока. Напротив, якобы фиксирует увеличение пассажиропотока на въезд в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Выезд за границу. Фото: из открытых источников
По его словам, в сентябре преимущество было на выезд из страны, в октябре динамика сравнялась до соотношения 50 на 50, а в ноябре снова наблюдалось преимущество на въезд.
Спикер отметил, что это касается прежде всего граждан Украины, которые составляют около 85% от общего пассажиропотока.
Представитель ГПСУ пояснил, что общая динамика в течение осенних месяцев снижалась. Сейчас, по его словам, пассажиропоток является наименьшим за последние три месяца.
Спикер также добавил, что рост движения на границе традиционно ожидается во время новогодне-рождественского периода, вероятно ближе к 20-м числам декабря.
