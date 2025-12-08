Украинцы массово выезжают за границу: в ГПСУ отреагировали на информацию

В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы массовом выезде украинцев за границу. Реальная статистика четко демонстрирует, что началось снижение пассажиропотока. Напротив, якобы фиксирует увеличение пассажиропотока на въезд в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Выезд за границу. Фото: из открытых источников

"Собственно не знаю, на чем базируются распространенные данные, потому что если говорить о пересечении границы, то наоборот за последнее время пассажиропоток существенно снизился, а если рассматривать так по месяцам, то есть преимущество и на въезд, и существенно, это в частности в течение июля-августа", — сказал Андрей Демченко.

По его словам, в сентябре преимущество было на выезд из страны, в октябре динамика сравнялась до соотношения 50 на 50, а в ноябре снова наблюдалось преимущество на въезд.

Спикер отметил, что это касается прежде всего граждан Украины, которые составляют около 85% от общего пассажиропотока.

Представитель ГПСУ пояснил, что общая динамика в течение осенних месяцев снижалась. Сейчас, по его словам, пассажиропоток является наименьшим за последние три месяца.

"В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это совокупно в обоих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже в выходные, пассажиропоток превышал 90 тысяч пересечений границы", — сообщил Демченко.

Спикер также добавил, что рост движения на границе традиционно ожидается во время новогодне-рождественского периода, вероятно ближе к 20-м числам декабря.

