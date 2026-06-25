Українці довіряють гривні та держбанкам: депозити перевищили усі показники

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Недилько Ксения
Попри тривалу повномасштабну війну та пов'язані з нею виклики, фінансова стійкість українців демонструє впевнене зростання. Громадяни не лише зберігають, а й активно примножують свої капітали всередині вітчизняної банківської системи, віддаючи очевидну перевагу національній валюті та державному сектору.
Ілюстративне фото
На цьому наголосив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, спираючись на свіжі підрахунки Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Парламентар окремо звернув увагу на те, що у річному вимірі динаміка виглядає ще більш переконливо, адже капіталізація рахунків фізосіб злетіла на 260 мільярдів гривень відносно показників початку літа минулого року.
Аналізуючи внутрішню структуру цих накопичень, політик підкреслив, що левову частку портфеля складають саме гривневі активи — на них припадає 65,7% (1,117 трлн грн), тоді як іноземній валюті дісталося 34,3% (583,2 млрд грн). При цьому типовий український вкладник — це людина, яка тримає на балансі від 10 до 200 тисяч гривень (таких клієнтів у червні зафіксовано 57,45%). Водночас найпопулярнішим інструментом залишаються гнучкі рахунки, якими можна скористатися будь-якої миті.
Розподіл коштів між фінансовими установами також вказує на високий рівень довіри до публічного сектору: держбанки акумулювали 60,03% усіх збережень, приватні структури — 22,36%, а установи з іноземним капіталом — 17,61%.
Загалом оприлюднені цифри свідчать про позитивні ментальні та економічні зміни в суспільстві, хоча банківській сфері все ще є над чим працювати для оптимізації своїх ресурсів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Ілон Маск перестав бути трильонером.