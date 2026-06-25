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Украинцы доверяют гривне и госбанкам: депозиты превысили все показатели

«Несмотря на войну, украинцы продолжают инвестировать в экономику»: Даниил Гетманцев заявил о росте банковских депозитов на 18%

25 июня 2026, 12:53
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Недилько Ксения

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну и связанные с ней вызовы, финансовая устойчивость украинцев демонстрирует уверенный рост. Граждане не только сохраняют, но и активно приумножают свои капиталы внутри отечественной банковской системы, предпочитая национальную валюту и государственный сектор.

Украинцы доверяют гривне и госбанкам: депозиты превысили все показатели

Иллюстративное фото

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, опираясь на свежие подсчеты Фонда гарантирования вкладов физлиц.

"Около 1,701 трлн грн на депозитах на 1 июня 2026 года хранили украинцы, — сообщил народный депутат, отметив стабильный приток средств даже по сравнению с предыдущим месяцем, когда сумма составляла 1,687 триллиона гривен. — Что больше на 13,3 млрд. грн. или 0,8%, чем в мае".

Парламентарий особо обратил внимание на то, что в годовом измерении динамика выглядит еще более убедительно, ведь капитализация счетов физлиц взлетела на 260 миллиардов гривен по отношению к показателям начала лета прошлого года.

Украинцы доверяют гривне и госбанкам: депозиты превысили все показатели - фото 2


"Положительная динамика есть и в разрезе года, — констатировал Гетманцев, детализируя общую сумму прироста сбережений. — Сейчас сбережения физлиц составляют 1,701 трлн. грн. против 1,441 трлн. грн. в начале июня 2025 года. В результате: 260 млрд. грн. или 18%".

Анализируя внутреннюю структуру этих накоплений, политик подчеркнул, что львиную долю портфеля составляют именно гривневые активы — на них приходится 65,7% (1,117 трлн. грн.), тогда как иностранной валюте досталось 34,3% (583,2 млрд. грн.). При этом типичный украинский вкладчик — человек, держащий на балансе от 10 до 200 тысяч гривен (таких клиентов в июне зафиксировано 57,45%). В то же время самым популярным инструментом остаются гибкие счета, которыми можно воспользоваться в любой момент.

Украинцы доверяют гривне и госбанкам: депозиты превысили все показатели - фото 2

"По срокам: чаще всего – в 70,8% случаях – выбирают предложение хранить деньги на депозитах "до востребования", — уточнил председатель комитета, параллельно приведя раскладку по срочным продуктам, где лидируют короткие вклады до 3 месяцев с долей 17,8%, тогда как долгосрочные инвестиции более чем на 6 лет. — Что касается срочных вкладов, наиболее популярными остаются следующие продукты: до 3 месяцев – 17,8%... от 3 до 6 месяцев – 6,93%... от 6 месяцев до 1 года – 3,79%... больше 1 года – 0,68%".

Распределение средств между финансовыми учреждениями также указывает на высокий уровень доверия к публичному сектору: госбанки аккумулировали 60,03% всех сбережений, частные структуры – 22,36%, а учреждения с иностранным капиталом – 17,61%.

В целом, обнародованные цифры свидетельствуют о позитивных ментальных и экономических изменениях в обществе, хотя банковской сфере все еще есть над чем работать для оптимизации своих ресурсов.

"Вопреки войне, украинцы продолжают инвестировать в экономику, выбирая национальную валюту и надежные государственные институции, — резюмировал Даниил Гетманцев, очертив ключевые задачи для финансистов на ближайшее будущее. — Конечно, высокая доля вкладов "до востребования" оставляет простор для дальнейшей работы банков над привлечением более длинных денег, но общий тренд однозначно положительный".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что Илон Маск перестал быть триллионером.



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