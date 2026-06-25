Украинцы доверяют гривне и госбанкам: депозиты превысили все показатели

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Недилько Ксения
Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну и связанные с ней вызовы, финансовая устойчивость украинцев демонстрирует уверенный рост. Граждане не только сохраняют, но и активно приумножают свои капиталы внутри отечественной банковской системы, предпочитая национальную валюту и государственный сектор.
Иллюстративное фото
Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, опираясь на свежие подсчеты Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Парламентарий особо обратил внимание на то, что в годовом измерении динамика выглядит еще более убедительно, ведь капитализация счетов физлиц взлетела на 260 миллиардов гривен по отношению к показателям начала лета прошлого года.
Анализируя внутреннюю структуру этих накоплений, политик подчеркнул, что львиную долю портфеля составляют именно гривневые активы — на них приходится 65,7% (1,117 трлн. грн.), тогда как иностранной валюте досталось 34,3% (583,2 млрд. грн.). При этом типичный украинский вкладчик — человек, держащий на балансе от 10 до 200 тысяч гривен (таких клиентов в июне зафиксировано 57,45%). В то же время самым популярным инструментом остаются гибкие счета, которыми можно воспользоваться в любой момент.
Распределение средств между финансовыми учреждениями также указывает на высокий уровень доверия к публичному сектору: госбанки аккумулировали 60,03% всех сбережений, частные структуры – 22,36%, а учреждения с иностранным капиталом – 17,61%.
В целом, обнародованные цифры свидетельствуют о позитивных ментальных и экономических изменениях в обществе, хотя банковской сфере все еще есть над чем работать для оптимизации своих ресурсов.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что Илон Маск перестал быть триллионером.