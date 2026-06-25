Украинцы доверяют гривне и госбанкам: депозиты превысили все показатели

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну и связанные с ней вызовы, финансовая устойчивость украинцев демонстрирует уверенный рост. Граждане не только сохраняют, но и активно приумножают свои капиталы внутри отечественной банковской системы, предпочитая национальную валюту и государственный сектор.

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Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, опираясь на свежие подсчеты Фонда гарантирования вкладов физлиц.

"Около 1,701 трлн грн на депозитах на 1 июня 2026 года хранили украинцы, — сообщил народный депутат, отметив стабильный приток средств даже по сравнению с предыдущим месяцем, когда сумма составляла 1,687 триллиона гривен. — Что больше на 13,3 млрд. грн. или 0,8%, чем в мае".

Парламентарий особо обратил внимание на то, что в годовом измерении динамика выглядит еще более убедительно, ведь капитализация счетов физлиц взлетела на 260 миллиардов гривен по отношению к показателям начала лета прошлого года.





"Положительная динамика есть и в разрезе года, — констатировал Гетманцев, детализируя общую сумму прироста сбережений. — Сейчас сбережения физлиц составляют 1,701 трлн. грн. против 1,441 трлн. грн. в начале июня 2025 года. В результате: 260 млрд. грн. или 18%".

Анализируя внутреннюю структуру этих накоплений, политик подчеркнул, что львиную долю портфеля составляют именно гривневые активы — на них приходится 65,7% (1,117 трлн. грн.), тогда как иностранной валюте досталось 34,3% (583,2 млрд. грн.). При этом типичный украинский вкладчик — человек, держащий на балансе от 10 до 200 тысяч гривен (таких клиентов в июне зафиксировано 57,45%). В то же время самым популярным инструментом остаются гибкие счета, которыми можно воспользоваться в любой момент.

"По срокам: чаще всего – в 70,8% случаях – выбирают предложение хранить деньги на депозитах "до востребования", — уточнил председатель комитета, параллельно приведя раскладку по срочным продуктам, где лидируют короткие вклады до 3 месяцев с долей 17,8%, тогда как долгосрочные инвестиции более чем на 6 лет. — Что касается срочных вкладов, наиболее популярными остаются следующие продукты: до 3 месяцев – 17,8%... от 3 до 6 месяцев – 6,93%... от 6 месяцев до 1 года – 3,79%... больше 1 года – 0,68%".

Распределение средств между финансовыми учреждениями также указывает на высокий уровень доверия к публичному сектору: госбанки аккумулировали 60,03% всех сбережений, частные структуры – 22,36%, а учреждения с иностранным капиталом – 17,61%.

В целом, обнародованные цифры свидетельствуют о позитивных ментальных и экономических изменениях в обществе, хотя банковской сфере все еще есть над чем работать для оптимизации своих ресурсов.

"Вопреки войне, украинцы продолжают инвестировать в экономику, выбирая национальную валюту и надежные государственные институции, — резюмировал Даниил Гетманцев, очертив ключевые задачи для финансистов на ближайшее будущее. — Конечно, высокая доля вкладов "до востребования" оставляет простор для дальнейшей работы банков над привлечением более длинных денег, но общий тренд однозначно положительный".

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