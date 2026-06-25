Українці різко розбагатіли: у Раді наголошують, скільки громадяни тримають заощаджень

Попри тривалу повномасштабну війну та пов'язані з нею виклики, фінансова стійкість українців демонструє впевнене зростання. Громадяни не лише зберігають, а й активно примножують свої капітали всередині вітчизняної банківської системи, віддаючи очевидну перевагу національній валюті та державному сектору.

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На цьому наголосив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, спираючись на свіжі підрахунки Фонду гарантування вкладів фізосіб.

"Близько 1,701 трлн грн на депозитах станом на 1 червня 2026 року зберігали українці, — повідомив народний депутат, відзначивши стабільний приплив коштів навіть у порівнянні з попереднім місяцем, коли сума становила 1,687 трильйона гривень. — Що більше на 13,3 млрд грн або +0,8%, ніж у травні".

Парламентар окремо звернув увагу на те, що у річному вимірі динаміка виглядає ще більш переконливо, адже капіталізація рахунків фізосіб злетіла на 260 мільярдів гривень відносно показників початку літа минулого року.





"Позитивну динаміку маємо й в розрізі року, — констатував Гетманцев, деталізуючи загальну суму приросту заощаджень. — Наразі заощадження фізосіб становлять 1,701 трлн грн проти 1,441 трлн грн на початку червня 2025 року. В результаті: +260 млрд грн або +18%".

Аналізуючи внутрішню структуру цих накопичень, політик підкреслив, що левову частку портфеля складають саме гривневі активи — на них припадає 65,7% (1,117 трлн грн), тоді як іноземній валюті дісталося 34,3% (583,2 млрд грн). При цьому типовий український вкладник — це людина, яка тримає на балансі від 10 до 200 тисяч гривень (таких клієнтів у червні зафіксовано 57,45%). Водночас найпопулярнішим інструментом залишаються гнучкі рахунки, якими можна скористатися будь-якої миті.

"За термінами: найчастіше – в 70,8% випадках – обирають пропозицію зберігати гроші на депозитах “до запитання”, — уточнив голова комітету, паралельно навівши розкладку щодо строкових продуктів, де лідирують короткі вклади до 3 місяців із часткою 17,8%, тоді як довгострокові інвестиції на понад рік обирають лише 0,68% громадян. — Щодо строкових вкладів, найпопулярнішими залишаються такі продукти: до 3 місяців – 17,8%... від 3 до 6 місяців – 6,93%... від 6 місяців до 1 року – 3,79%... більше 1 року – 0,68%".

Розподіл коштів між фінансовими установами також вказує на високий рівень довіри до публічного сектору: держбанки акумулювали 60,03% усіх збережень, приватні структури — 22,36%, а установи з іноземним капіталом — 17,61%.

Загалом оприлюднені цифри свідчать про позитивні ментальні та економічні зміни в суспільстві, хоча банківській сфері все ще є над чим працювати для оптимізації своїх ресурсів.

"Попри війну, українці продовжують інвестувати в економіку, обираючи національну валюту та надійні державні інституції, — резюмував Данило Гетманцев, окресливши ключові завдання для фінансистів на найближче майбутнє. — Звісно, висока частка вкладів "до запитання" залишає простір для подальшої роботи банків над залученням більш довгих грошей, але загальний тренд однозначно позитивний".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Ілон Маск перестав бути трильонером.