Українці дали остаточний вердикт діяльності УПЦ МП: озвучено приголомшливі дані

Понад половина громадян України схвалюють заборону Української православної церкви Московського патріархату через її історичні та організаційні зв'язки з Російською православною церквою. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Оцінка релігійної ситуації в Україні", проведеного групою Rating Group.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними опитування, 57% респондентів підтримують заборону діяльності УПЦ МП на території України. Водночас серед вірян цієї конфесії думки суттєво відрізняються: майже половина представників УПЦ не погоджуються з такою ініціативою.

Ще 9% учасників дослідження зазначили, що скоріше не підтримують заборону церкви, 14% висловили категоричну незгоду. Для 14% громадян це питання не має принципового значення, а 5% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

Окремо соціологи поцікавилися ставленням українців до можливого розриву зв'язків між УПЦ та Російською православною церквою на тлі повномасштабної війни. Таку ідею підтримали 80% респондентів. Лише 12% опитаних висловилися проти різною мірою, тоді як 7% заявили про байдужість до цього питання, а ще 1% не зміг надати однозначну відповідь.

Також учасників опитування запитали про санкції щодо предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія. Запровадження обмежувальних заходів через його зв'язки з РПЦ підтримали 67% українців. Водночас 15% респондентів виступили проти такого рішення, 14% не мають чіткої позиції, а 5% вагалися з відповіддю.

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