Украинцы дали окончательный вердикт деятельности УПЦ МП: озвучены впечатляющие данные

Более половины граждан Украины одобряют запрет Украинской православной церкви Московского патриархата из-за ее исторических и организационных связей с Русской православной церковью. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Оценка религиозной ситуации в Украине", проведенного группой Rating Group.

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Согласно данным опроса, 57% респондентов поддерживают запрет на деятельность УПЦ МП на территории Украины. В то же время, среди верующих этой конфессии мнения существенно отличаются: почти половина представителей УПЦ не соглашаются с такой инициативой.

Еще 9% участников исследования отметили, что, скорее, не поддерживают запрет церкви, 14% выразили категорическое несогласие. Для 14% граждан этот вопрос не имеет принципиального значения, а 5% опрошенных затруднились определиться со своей позицией.

Отдельно социологи поинтересовались отношением украинцев к разрыву связей между УПЦ и Русской православной церковью на фоне полномасштабной войны. Такую идею поддержали 80 процентов респондентов. Лишь 12% опрошенных высказались по сравнению с разной степенью, в то время как 7% заявили о безразличии к этому вопросу, а еще 1% затруднился дать однозначный ответ.

Также участников опроса спросили о санкциях в отношении предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия. Введение ограничительных мер из-за его связей с РПЦ поддержали 67% украинцев. В то же время 15% респондентов выступили против такого решения, 14% не имеют четкой позиции, а 5% затруднились с ответом.

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