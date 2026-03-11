Україна зненацька може зірвати джекпот: яка країна готує угоду на мільйони доларів

Саудівська Аравія веде переговори з Україною щодо закупівлі великої партії дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з іранськими ударними безпілотниками типу "Шахед". Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень.

Україна та Саудівська Аравія. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, потенційна угода може оцінюватись у мільйони доларів. При цьому остаточні документи сторони поки що не підписали, а переговори продовжуються. Якщо угода буде досягнута, це стане одним із найпомітніших прикладів експорту українських оборонних технологій на Близький Схід.

Крім дронів-перехоплювачів, Саудівська Аравія також розглядає можливість закупівлі українських засобів радіоелектронної боротьби. Ці системи дозволяють придушувати сигнали керування безпілотниками та фактично виводити їх з ладу ще до досягнення мети.

Інтерес до українських технологій виявляють й інші держави Перської затоки. Зокрема, представники Катару раніше відвідували Україну, щоб ознайомитись із розробками у сфері протидії безпілотникам.

Як зазначає WSJ, українська система захисту від дронів базується не лише на традиційних засобах протиповітряної оборони. Значну роль відіграють альтернативні рішення – дрони-перехоплювачі, які атакують безпілотники противника, врізаючись у них чи підриваючись поряд.

Доповнюють цю систему засоби радіоелектронної боротьби, що створюють перешкоди для каналів зв'язку та навігації ворожих апаратів. Такий комплексний підхід дозволив Україні значно підвищити ефективність боротьби з масованими атаками дронів.

На тлі зростання загрози безпілотних ударів інтерес до українських розробок з боку країн Близького Сходу продовжує посилюватися.

