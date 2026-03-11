Украина неожиданно может сорвать джекпот: какая страна готовит сделку на миллионы долларов

Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о закупке крупной партии дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с иранскими ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Украина и Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, потенциальная сделка может оцениваться в миллионы долларов. При этом окончательные документы стороны пока не подписали, а переговоры продолжаются. Если соглашение будет достигнуто, это станет одним из наиболее заметных примеров экспорта украинских оборонных технологий на Ближний Восток.

Помимо дронов-перехватчиков, Саудовская Аравия также рассматривает возможность закупки украинских средств радиоэлектронной борьбы. Эти системы позволяют подавлять сигналы управления беспилотниками и фактически выводить их из строя еще до достижения цели.

Интерес к украинским технологиям проявляют и другие государства Персидского залива. В частности, представители Катара ранее посещали Украину, чтобы ознакомиться с разработками в сфере противодействия беспилотникам.

Как отмечает WSJ, украинская система защиты от дронов базируется не только на традиционных средствах противовоздушной обороны. Значительную роль играют альтернативные решения – дроны-перехватчики, которые атакуют беспилотники противника, врезаясь в них или подрываясь рядом.

Дополняют эту систему средства радиоэлектронной борьбы, создающие помехи для каналов связи и навигации вражеских аппаратов. Такой комплексный подход позволил Украине значительно повысить эффективность борьбы с массированными атаками дронов.

На фоне растущей угрозы беспилотных ударов интерес к украинским разработкам со стороны стран Ближнего Востока продолжает усиливаться.

