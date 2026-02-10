Україна змушена йти на радикальний крок під час війни, щоб урятуватися: про що йдеться

Україна відкриває експорт озброєнь власного виробництва, розраховуючи заробити на технологічних перегонах з Росією та отримати додаткові кошти для продовження оборонних програм. Про це повідомляє Reuters, відзначаючи стрімке зростання українського оборонного сектору на тлі повномасштабної війни.

Дрони. Фото: з відкритих джерел

За чотири роки бойових дій у країні сформувався справжній оборонний бум: за оцінками галузевих асоціацій, в Україні діє понад тисяча виробників зброї та військової техніки. Більшість із них – невеликі приватні компанії, створені після російського вторгнення у 2022 році. Проте темпи розробки нових систем значно перевершили можливості держави щодо їх закупівлі, що змусило Київ шукати зовнішні джерела фінансування.

Українські виробники, чиї розробки довели ефективність на полі бою, розраховують скористатися різким зростанням оборонних витрат у Європі – найбільшим із часів Другої світової війни. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже у 2026 році в країнах Європи буде відкрито десять "експортних центрів" української зброї. Однією із ключових статей експорту стануть безпілотники. За словами Зеленського, безпека Європи все більше будуватиметься на технологіях та дронах, в основі яких – українські рішення та фахівці.

Інтерес до українського досвіду виявляють і союзники, чиї армії виявилися ослабленими десятиліттями низьких оборонних витрат. Донедавна українським компаніям було заборонено експортувати озброєння, а самі виробники критикували жорсткі та бюрократичні правила держзакупівель, що обмежують прибуток та доступ до інвестицій.

Гендиректор об'єднання "Технологічні сили України" Ігор Федірко зазначив, що найбільший інтерес зарубіжних покупців викликають дрони та системи радіоелектронної боротьби. Особливий попит мають морські безпілотники, дрони-камікадзе, перехоплювачі та апарати на оптоволоконному управлінні, невразливі для глушіння.

З початку війни дрони радикально змінили характер бойових дій. У бюджеті України на 2025 рік на вітчизняні БПЛА закладено 775 млрд гривень, а самі безпілотники сьогодні забезпечують більшість ударів по цілям супротивника, перетворивши прифронтову зону на смертельно небезпечний простір.

