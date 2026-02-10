Украина вынуждена идти на радикальный шаг во время войны, чтобы спастись: о чем речь

Украина открывает экспорт вооружений собственного производства, рассчитывая заработать на технологической гонке с Россией и получить дополнительные средства для продолжения оборонных программ. Об этом сообщает Reuters, отмечая стремительный рост украинского оборонного сектора на фоне полномасштабной войны.

Дроны. Фото: из открытых источников

За четыре года боевых действий в стране сформировался настоящий оборонный бум: по оценкам отраслевых ассоциаций, в Украине действует более тысячи производителей оружия и военной техники. Большинство из них – небольшие частные компании, созданные после российского вторжения в 2022 году. Однако темпы разработки новых систем значительно превзошли возможности государства по их закупке, что вынудило Киев искать внешние источники финансирования.

Украинские производители, чьи разработки доказали эффективность на поле боя, рассчитывают воспользоваться резким ростом оборонных расходов в Европе – крупнейшим со времён Второй мировой войны. Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже в 2026 году в странах Европы будут открыты десять "экспортных центров" украинского оружия. Одной из ключевых статей экспорта станут беспилотники. По словам Зеленского, безопасность Европы всё больше будет строиться на технологиях и дронах, в основе которых – украинские решения и специалисты.

Интерес к украинскому опыту проявляют и союзники, чьи армии оказались ослаблены десятилетиями низких оборонных расходов. До недавнего времени украинским компаниям было запрещено экспортировать вооружения, а сами производители критиковали жёсткие и бюрократичные правила госзакупок, ограничивающие прибыль и доступ к инвестициям.

Гендиректор объединения "Технологические силы Украины" Игорь Федирко отметил, что наибольший интерес зарубежных покупателей вызывают дроны и системы радиоэлектронной борьбы. Особым спросом пользуются морские беспилотники, дроны-камикадзе, перехватчики и аппараты на оптоволоконном управлении, неуязвимые для глушения.

С начала войны дроны радикально изменили характер боевых действий. В бюджете Украины на 2025 год на отечественные БПЛА заложено 775 млрд гривен, а сами беспилотники сегодня обеспечивают большинство ударов по целям противника, превратив прифронтовую зону в смертельно опасное пространство.

