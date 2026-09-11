Україна зможе пройти цю зиму: хто допоможе в цьому

Канада вкотре підтвердила свій статус одного з ключових стратегічних партнерів Києва, підставивши плече у підготовці до найскладнішого опалювального сезону. За результатами двосторонніх перемовин із канадським прем'єр-міністром, іноземний уряд офіційно затвердив масштабну програму екстреної підтримки українського сектору безпеки та цивільної інфраструктури.

Володимир Зеленський і Марк Карні. Фото з відкритих джерел

"Канада допоможе пройти Україні зиму навіть за відсутності світла", — запевнили представники уряду країни, наголошуючи на готовності нівелювати наслідки російських ударів.

Головний ударний кулак нової допомоги спрямують на посилення захисту неба над українськими містами.

"Зокрема, Оттава надасть $350 млн на перехоплювачі для систем ППО", — деталізували в кабінеті міністрів Канади структуру військових асигнувань, які мають підвищити ефективність збиття ворожих ракет та дронів.

Окрім суто військового компонента, канадська сторона закриває критичні потреби України в енергетичному секторі, створюючи фінансову подушку безпеки для державних підприємств. Партнери виділяють "майже $435 млн кредитних гарантій ЄБРР для енергетичної безпеки", що дозволить безперебійно провести закупівлю природного газу та сформувати потужний резерв промислових генераторів на випадок тривалих блекаутів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційний Кремль наразі предметно не обговорює жодних домовленостей із Києвом щодо взаємного припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна намагається домовитися про перемир'я лише в тій сфері, яка є її найбільшою слабкістю, тоді як російська армія продовжує методично нищити українські цілі.