Канада еще раз подтвердила свой статус одного из ключевых стратегических партнеров Киева, подставив плечо в подготовке к самому сложному отопительному сезону. По результатам двусторонних переговоров с канадским премьер-министром иностранное правительство официально утвердило масштабную программу экстренной поддержки украинского сектора безопасности и гражданской инфраструктуры.

Владимир Зеленский и Марк Карни. Фото из открытых источников

"Канада поможет пройти Украине зиму даже при отсутствии света", — заверили представители правительства страны, отмечая готовность нивелировать последствия российских ударов.

Главный ударный кулак новой помощи будет направлен на усиление защиты неба над украинскими городами.

"В частности, Оттава предоставит $350 млн на перехватчики для систем ПВО", — детализировали в кабинете министров Канады структуру военных ассигнований, которые должны повысить эффективность сбивания вражеских ракет и дронов.

Кроме сугубо военного компонента канадская сторона закрывает критические потребности Украины в энергетическом секторе, создавая финансовую подушку безопасности для государственных предприятий. Партнеры выделяют "около $435 млн кредитных гарантий ЕБРР для энергетической безопасности", что позволит бесперебойно провести закупку природного газа и сформировать мощный резерв промышленных генераторов на случай продолжительных блекаутов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальный Кремль пока предметно не обсуждает никаких договоренностей с Киевом о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина пытается договориться о перемирии только в той сфере, которая является ее наибольшей слабостью, в то время как российская армия продолжает методически уничтожать украинские цели.