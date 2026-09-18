Україна збирає нову «вісімку»: Київ запускає новий альянс із європейськими країнами

Україна оголосила про створення нового регіонального формату співробітництва – "Карпатської вісімки", або С8. Ініціатива має об'єднати країни регіону навколо питань безпеки, енергетики, транспорту та транскордонної економічної взаємодії.

Карпатська вісімка. Фото: з відкритих джерел

Про створення формату повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, перший саміт карпатських держав відбувається безпосередньо в Україні та об'єднує представників регіонів та територіальних громад сусідніх країн.

До складу С8 увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина та Європейський Союз як окремий учасник формату.

У Києві розглядають ініціативу як додатковий майданчик для координації між державами Центральної та Східної Європи. Особливе значення при цьому відводиться питанням безпеки на тлі російської агресії, що триває проти України.

Ще одним напрямком співробітництва має стати енергетика. Країни регіону можуть координувати проекти, пов'язані з енергетичною стійкістю, інфраструктурою та взаємними постачаннями.

Окремий блок стосується логістики та кордонів. Україна зацікавлена у розширенні транспортних зв'язків із європейськими сусідами, розвитку транскордонної інфраструктури та посиленні економічних контактів між регіонами.

Зеленський заявив, що С8 має стати додатковим елементом взаємодії на рівні ЄС та одночасно зміцнити зв'язки між прикордонними територіями.

"Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни", — зазначив український президент, перерахувавши серед пріоритетів безпеку, енергетику, розширення логістики та транскордонного економічного співробітництва.

Новий формат також передбачає більш активну участь регіонів та громад. Таким чином, йдеться не лише про міждержавні домовленості, а й про практичну взаємодію на місцевому рівні.

Поки що С8 знаходиться на етапі формування, проте Київ уже позначив широке коло завдань – від безпеки та енергетики до інфраструктури та підтримки місцевих громад. Подальший розвиток формату залежатиме від того, які конкретні проекти учасники зможуть узгодити та реалізувати.

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