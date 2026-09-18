Украина собирает новую «восьмерку»: Киев запускает новый альянс с европейскими странами

Украина объявила о создании нового регионального формата сотрудничества — "Карпатской восьмерки", или С8. Инициатива должна объединить страны региона вокруг вопросов безопасности, энергетики, транспорта и трансграничного экономического взаимодействия.

Карпатская восьмерка. Фото: из открытых источников

О создании формата сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, первый саммит карпатских государств проходит непосредственно в Украине и объединяет представителей регионов и территориальных общин соседних стран.

В состав С8 вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия, а также Европейский союз как отдельный участник формата.

В Киеве рассматривают инициативу как дополнительную площадку для координации между государствами Центральной и Восточной Европы. Особое значение при этом отводится вопросам безопасности на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

Еще одним направлением сотрудничества должна стать энергетика. Страны региона могут координировать проекты, связанные с энергетической устойчивостью, инфраструктурой и взаимными поставками.

Отдельный блок касается логистики и границ. Украина заинтересована в расширении транспортных связей с европейскими соседями, развитии трансграничной инфраструктуры и усилении экономических контактов между регионами.

Зеленский заявил, что С8 должна стать дополнительным элементом взаимодействия на уровне ЕС и одновременно укрепить связи между приграничными территориями.

"Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны", — отметил украинский президент, перечислив среди приоритетов безопасность, энергетику, расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества.

Новый формат также предполагает более активное участие регионов и общин. Таким образом, речь идет не только о межгосударственных договоренностях, но и о практическом взаимодействии на местном уровне.

Пока С8 находится на этапе формирования, однако Киев уже обозначил широкий круг задач – от безопасности и энергетики до инфраструктуры и поддержки местных громад. Дальнейшее развитие формата будет зависеть от того, какие конкретные проекты участники смогут согласовать и реализовать.

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