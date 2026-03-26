logo_ukra

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Україна й Іран стають єдиним фронтом: чи справді Захід програє у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна й Іран стають єдиним фронтом: чи справді Захід програє у війні

Аналітики попереджають: союз автократій уже сформувався, а роз’єднаний Захід грає на руку Москві та Пекіну

26 березня 2026, 15:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Війна Росії проти України та військова кампанія США проти Ірану поступово зливаються в один масштабний конфлікт, де по обидва боки формуються коаліції держав. Про це пише The Telegraph.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає автор публікації, Іран активно використовує досвід Росії, отриманий під час війни в Україні. Йдеться про модифіковані дрони типу "Шахед" із компонентами з кириличними написами, а також про застосування тактики масованих ударів і використання розвідувальних даних, пов’язаних із російськими напрацюваннями.

Видання підкреслює, що ці конфлікти вже взаємопов’язані не лише військово, а й економічно. Витрати боєприпасів і наслідки ескалації на Близькому Сході безпосередньо впливають як на обороноздатність України, так і на ресурси Росії.

У США, зокрема в адміністрації Дональда Трампа, ці війни розглядають окремо: Іран, як противника, якого слід послабити силою, а Росію, як сторону, з якою можливі переговори. Водночас у Росії та Китаю вважають Україну й Іран різними фронтами однієї боротьби із Заходом.

На цьому тлі формується неформальний альянс авторитарних держав – Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Європейські політики застерігають: розрізнений підхід Заходу лише посилює суперників і підриває єдність союзників.

Автор також наголошує, що затягування США у новий конфлікт може відкрити додаткові можливості для Пекіна, зокрема у питанні Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив своїм союзникам, що має намір уникнути затяжної війни з Іраном і розраховує завершити конфлікт у найближчі тижні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в оточенні глави держави.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини