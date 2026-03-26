Україна й Іран стають єдиним фронтом: чи справді Захід програє у війні

Війна Росії проти України та військова кампанія США проти Ірану поступово зливаються в один масштабний конфлікт, де по обидва боки формуються коаліції держав. Про це пише The Telegraph.

Як зазначає автор публікації, Іран активно використовує досвід Росії, отриманий під час війни в Україні. Йдеться про модифіковані дрони типу "Шахед" із компонентами з кириличними написами, а також про застосування тактики масованих ударів і використання розвідувальних даних, пов’язаних із російськими напрацюваннями.

Видання підкреслює, що ці конфлікти вже взаємопов’язані не лише військово, а й економічно. Витрати боєприпасів і наслідки ескалації на Близькому Сході безпосередньо впливають як на обороноздатність України, так і на ресурси Росії.

У США, зокрема в адміністрації Дональда Трампа, ці війни розглядають окремо: Іран, як противника, якого слід послабити силою, а Росію, як сторону, з якою можливі переговори. Водночас у Росії та Китаю вважають Україну й Іран різними фронтами однієї боротьби із Заходом.

На цьому тлі формується неформальний альянс авторитарних держав – Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Європейські політики застерігають: розрізнений підхід Заходу лише посилює суперників і підриває єдність союзників.

Автор також наголошує, що затягування США у новий конфлікт може відкрити додаткові можливості для Пекіна, зокрема у питанні Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

