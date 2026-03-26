Украина и Иран становятся единым фронтом: действительно ли Запад проигрывает в войне

Война России против Украины и военная кампания США против Ирана постепенно сливаются в один масштабный конфликт, где с обеих сторон формируются коалиции государств. Об этом пишет The Telegraph.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Иран активно использует опыт России, полученный во время войны в Украине. Речь идет о модифицированных дронах типа "Шахед" с компонентами с кириллическими надписями, а также о применении тактики массированных ударов и использовании разведывательных данных, связанных с российскими наработками.

Издание подчеркивает, что эти конфликты уже взаимосвязаны не только военно, но и экономически. Расходы боеприпасов и последствия эскалации на Ближнем Востоке оказывают непосредственное влияние как на обороноспособность Украины, так и на ресурсы России.

В США, в частности в администрации Дональда Трампа, эти войны рассматривают отдельно: Иран как противника, которого следует ослабить силой, а Россию, как сторону, с которой возможны переговоры. В то же время в России и Китае считают Украину и Иран разными фронтами одной борьбы с Западом.

На этом фоне формируется неформальный союз авторитарных стран – России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Европейские политики предостерегают: разрозненный подход Запада только усиливает соперников и подрывает единство союзников.

Автор также отмечает, что затягивание США в новый конфликт может открыть дополнительные возможности для Пекина, в частности, в вопросе Тайвань, который Китай считает своей территорией.

