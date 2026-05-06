Україна vs США: як український майстер змінює б'юті-індустрію американського ринку

Бьюті-індустрія України та США помітно відрізняється у підході до нарощування волосся. Український ринок вважається більш технічним та гнучким, тоді як американський — більш стандартизованим, з акцентом на безпеку та передбачуваний результат.

Юлія Курта — майстер із 18-річним досвідом, яка збудувала кар'єру в Україні, де не лише працювала з клієнтами, а й навчала інших фахівців, допомагаючи майстрам підвищувати рівень техніки та якості роботи. Саме там вона розробила та запатентувала власну технологію нарощування, яка стала основою її професійного підходу.

Сьогодні Курта розвиває свою практику в США, де працює на базі власного салону та своєї освітньої платформи YK Beauty Academy, адаптуючи український досвід під вимоги міжнародного ринку та поступово завойовуючи увагу американської аудиторії.

В основі її розробки — інтеграція донорського волосся всередину натурального пасма, розділеного на дві частини. Це дозволяє рівномірно розподілити навантаження, знизити ризик пошкодження волосся клієнта і зробити фіксацію стабільнішою в носінні.

"Ми пішли від точкового кріплення та зробили систему, де навантаження розподіляється по всій зоні. Це впливає і на безпеку, і на якість носіння", – пояснює Юлія Курта.

За її словами, головна відмінність між країнами – у навчанні майстрів.

"В Україні це більше практика та гнучкість, у США — система, протоколи та контроль результату", — зазначає вона.

Курта наголошує, що прагне об'єднати обидва підходи:

"Американський ринок потребує стабільності, а українська школа дає сильну техніку. У комбінації це дає найкращий результат".

У своїй роботі в США вона наголошує на розумінні процесів:

"Майстер має не просто повторювати техніку, а розуміти, як вона працює — тоді він може адаптуватися під будь-якого клієнта".

Експерти зазначають, що саме поєднання системності та технічної гнучкості сьогодні формує новий стандарт в індустрії нарощування волосся, а фахівці з міжнародним досвідом стають ключовими драйверами цих змін.