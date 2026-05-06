Украина vs США: как украинский мастер меняет бьюти-индустрию американского рынка

Бьюти-индустрия Украины и США заметно отличается в подходе к наращиванию волос. Украинский рынок считается более техническим и гибким, тогда как американский более стандартизированным, с акцентом на безопасность и предполагаемый результат.

Юлия Курта – мастер с 18-летним опытом, которая построила карьеру в Украине, где не только работала с клиентами, но и учила других специалистов, помогая мастерам повышать уровень техники и качества работы. Там она разработала и запатентовала собственную технологию наращивания, которая стала основой ее профессионального подхода.

Сегодня Курта развивает свою практику в США, где работает на базе собственного салона и образовательной платформы YK Beauty Academy, адаптируя украинский опыт под требования международного рынка и постепенно завоевывая внимание американской аудитории.

В основе ее разработки – интеграция донорских волос внутрь натуральной пряди, разделенной на две части. Это позволяет равномерно распределить нагрузку, снизить риск повреждения волос клиента и сделать фиксацию более стабильной в носке.

"Мы ушли от точечной крепи и сделали систему, где нагрузка распределяется по всей зоне. Это влияет и на безопасность, и на качество ношения", – объясняет Юлия Курта.

По ее словам, главное отличие между странами – в обучении мастеров.

"В Украине это больше практика и гибкость, в США система, протоколы и контроль результата", — отмечает она.

Курта отмечает, что стремится объединить оба подхода:

"Американский рынок нуждается в стабильности, а украинская школа дает сильную технику. В комбинации это дает самый лучший результат".

В своей работе в США она отмечает понимание процессов:

"Мастер должен не просто повторять технику, а понимать, как она работает — тогда он может адаптироваться под любого клиента".

Эксперты отмечают, что сочетание системности и технической гибкости сегодня формирует новый стандарт в индустрии наращивания волос, а специалисты с международным опытом становятся ключевыми драйверами этих изменений.