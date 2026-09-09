Україна входитиме у 2027 рік з бюджетною дірою у понад трильйон: як виживати

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Недилько Ксения
Народний депутат України та керівник політсили "Розумна Політика" Дмитро Разумков попередив про неминучу фінансову кризу під час підготовки державного кошторису на наступний рік. За його словами, чинна влада регулярно припускається критичних помилок на етапі планування головного фінансового документа країни, через що згодом доводиться ухвалювати екстрені багатомільярдні дотації. Політик наголосив, що за аналогічним негативним сценарієм може піти й розробка бюджету-2027, проєкт якого Кабінет Міністрів зобов'язаний презентувати вже за кілька днів.
Верховна рада. Фото з відкритих джерел
Парламентар звернув увагу на те, що нещодавнє збільшення поточного бюджету на колосальну суму є не класичним перевищенням видатків, а наслідком початкової відсутності реальних коштів у поданих урядом документах.
Зважаючи на такі негативні прецеденти, депутат висловив серйозний скепсис щодо якості нового фінансового плану. Він закликав чиновників усвідомити соціальну та оборонну відповідальність за кожну закладену в документ цифру.
Найближчими тижнями у Верховній Раді очікується палка дискусія навколо урядових розрахунків на 2027 рік, оскільки народні депутати вимагатимуть від Кабміну жорсткішого обґрунтування статей доходів і видатків в умовах тривалої війни.
Нагадаємо, портал "Коментарі"
писав, що Кабінет Міністрів України ухвалив вимушене рішення
перенести фінансування переважної частини незахищених статей державного бюджету
на грудень 2026 року.