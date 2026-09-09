Україна входитиме у 2027 рік з бюджетною дірою у понад трильйон: як виживати

Народний депутат України та керівник політсили "Розумна Політика" Дмитро Разумков попередив про неминучу фінансову кризу під час підготовки державного кошторису на наступний рік. За його словами, чинна влада регулярно припускається критичних помилок на етапі планування головного фінансового документа країни, через що згодом доводиться ухвалювати екстрені багатомільярдні дотації. Політик наголосив, що за аналогічним негативним сценарієм може піти й розробка бюджету-2027, проєкт якого Кабінет Міністрів зобов'язаний презентувати вже за кілька днів.

Верховна рада. Фото з відкритих джерел

"Коли Парламент ухвалював бюджет на цей рік, ми з командою "Розумної Політики" попереджали, — нагадав про попередні прогнози своєї фракції народний депутат. — Діра в ньому становить щонайменше трильйон гривень! Згодом навіть виявилося, що вона значно більша".

Парламентар звернув увагу на те, що нещодавнє збільшення поточного бюджету на колосальну суму є не класичним перевищенням видатків, а наслідком початкової відсутності реальних коштів у поданих урядом документах.

"Нещодавньо Верховній Раді довелося збільшувати державний кошторис відразу на 1,57 трлн грн, — підкреслив Дмитро Разумков. — Важливо розуміти, що це навіть не дефіцит, коли видатки перевищують доходи. Це те, чого не дорахувалися при формуванні бюджету – цих грошей просто не було в початкових розрахунках!".

Зважаючи на такі негативні прецеденти, депутат висловив серйозний скепсис щодо якості нового фінансового плану. Він закликав чиновників усвідомити соціальну та оборонну відповідальність за кожну закладену в документ цифру.

"Тепер на черзі бюджет-2027. Кабмін має подати його до 15 вересня. Але після того, що ми бачимо щороку, і за нинішніх тенденцій, уже очевидно, — резюмував Разумков. — І цей документ без внесення змін не обійдеться. Питання лише в тому, наскільки великою буде наступна діра. Можливо, на цей раз уряд нарешті затямить, що державний бюджет – це не просто папірці, а реальні гроші на армію, зарплати вчителям, медикам, пенсії, стипендії і життя країни! І відповідати за ці цифри мають ті, хто їх розраховує і ухвалює!".

Найближчими тижнями у Верховній Раді очікується палка дискусія навколо урядових розрахунків на 2027 рік, оскільки народні депутати вимагатимуть від Кабміну жорсткішого обґрунтування статей доходів і видатків в умовах тривалої війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабінет Міністрів України ухвалив вимушене рішення перенести фінансування переважної частини незахищених статей державного бюджету на грудень 2026 року.



